Wendie Renard lors de France – Irlande (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce dimanche (12h), l’équipe de France féminine fait son entrée dans la Coupe du monde. Pour affronter la Jamaïque, Wendie Renard, Amel Majri et Eugénie Le Sommer sont titulaires.

Le grand jour est enfin arrivé. Après plus d’un mois de préparation et déjà une dizaine de jours en Australie, l’équipe de France féminine va enfin lancer sa Coupe du monde. Ce dimanche midi, les Bleues affrontent la Jamaïque pour le premier de leurs trois matchs de poule. Avec les blessures de Selma Bacha et Elisa de Almeida, Hervé Renard a décidé de laisser son 4-3-3 de côté pour passer en 4-4-2 avec trois joueuses de l’OL titulaires.

En raison de l’absence de Bacha qui a malgré tout participé à l'échauffement, c’est une autre Fenotte qui occupera le couloir gauche offensif de la France. Sanctionnée contre l’Australie en amical suite à un retard, Amel Majri va entamer la Coupe du monde comme une titulaire juste devant Sakina Karchaoui. Avec leur pied gauche, les deux Françaises auront pour mission de fournir en centre Kadidiatou Diani et Eugénie Le Sommer. Les deux (futures ?) coéquipières sont alignées en attaque.

Si Vicki Becho prend logiquement place sur le banc des remplaçantes, Wendie Renard sera la première Française à fouler la pelouse du stade de Sydney au moment de l’entrée des joueuses. Sans surprise, la joueuse de l’OL est titulaire avec le brassard de capitaine. Elle fera équipe avec Estelle Cascarino qui profite de la blessure au mollet de De Almeida pour connaitre un premier match de Coupe du monde.

La composition des Bleues contre la Jamaïque : Peyraud-Magnin – Lakrar, Cascarino, Renard, Karchaoui – Mateo, Geyoro, Toletti, Majri – Diani, Le Sommer