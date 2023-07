Deux semaines après avoir annoncé son départ du PSG, Kadidiatou Diani n’a toujours pas dévoilé son nouveau club. Ce dernier devrait être, sauf surprise de dernière minute, l’OL.

Dans trois jours, l’équipe de France féminine fait son entrée dans la Coupe du monde 2023. Face à la Jamaïque, les Bleues ont à cœur de bien démarrer leur campagne, histoire de ne pas se faire de mauvaises frayeurs. Pour se défaire des Jamaïcaines, Hervé Renard ne pourra très certainement pas compter sur Selma Bacha, bien que cette dernière ait repris la course.

Néanmoins, le sélectionneur pourra toujours s’appuyer sur l’expérience d’Eugénie Le Sommer et Kadidiatou Diani. Les deux attaquantes seront les fers de lance de l’attaque français durant un mois. Avant de l’être aussi en club ? Le Sommer a prolongé à l’OL pour une saison tandis que Diani est attendue entre Rhône et Saône.

Séduite par le projet et par Michele Kang

Pourtant, deux semaines après avoir officialisé son départ du PSG, l’attaquante française n’a toujours pas dévoilé sa nouvelle destination. L’accord annoncé avec l’OL serait-il remis en cause ? Si elle n’a pas voulu nommer de club, Kadidiatou Diani assure avoir déjà signé et savoir déjà où elle évoluera la saison prochaine. Il ne manque que l’officialisation.

"Cela faisait déjà six ans que j'étais au PSG, pour moi, il était temps de tourner la page, j'ai vécu de très belles années, je ne les regrette pas. Sinon, aujourd'hui, je sais ce que je vais faire, c'est le plus important. Cela ne dépend pas que de moi, je n'ai pas encore officialisé. Mais j'espère le faire rapidement, c'est signé et je sais où je serai la saison prochaine."

En assurant que l’idée des journalistes présents en Australie n’était pas forcément fausse, Diani a malgré tout validé une arrivée à l’OL.