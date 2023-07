Laurent Blanc, entraîneur de l’OL (Photo by Jean-Francois MONIER / AFP)

À trois semaines de la reprise de la Ligue 1, le groupe de l’OL n’est pas encore arrêté. Malgré les sanctions de la DNCG, Laurent Blanc espère encore voir des arrivées estivales.

Tout était trop beau à Lyon pendant quelques jours début juillet. En l’espace de 48h, l’OL avait réussi à boucler les arrivées de Skelly Alvero et Clinton Mata pour environ dix millions d’euros. Seulement, cette embellie qui devait se confirmer avec le renfort de Renato Tapia comme sentinelle a été stoppée net par la décision la DNCG d’encadrer la masse salariale et les indemnités de transferts du club lyonnais. Ce dernier a bien joué la carte de l’appel, pensant pouvoir faire lever cette sanction, mais le couperet tombé mardi n’a pas été au niveau des espérances.

"Il y a déjà une ossature"

L’OL va devoir la jouer malin et certainement revoir quelques pistes dans son recrutement. Laurent Blanc n’avait pas caché que la situation n’était pas idéale durant le stage aux Pays-Bas, mais l’entraîneur lyonnais ne désespère pas. "On espère avoir de nouveaux joueurs, a-t-il déclaré sur Canal Plus avant le match contre Manchester United (1-0). Il y a des joueurs qui jouent aujourd’hui, qui ne vont peut-être pas jouer pour l’OL toute la saison, qui seront prêtés, même vendus, donc l’effectif est en train de se dessiner. Il y a une ossature qui est là qui va faire la saison, qui sera presque celle de l’année dernière."

Cette ossature devra malgré tout résister aux sirènes européennes, car Castello Lukeba, Rayan Cherki et Bradley Barcola sont loin d’être les derniers à laisser de marbre sur le Vieux Continent.