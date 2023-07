Première recrue de l’OL cet été, Skelly Alvero possède un profil des plus atypiques. Longiligne avec son double-mètre, le milieu de terrain est pourtant à l’aise avec ses pieds dans un rôle de box-to-box. Zoom sur le nouveau joueur lyonnais.

Laurent Blanc voulait un joueur d’expérience au milieu de terrain, il faudra qu’il patiente encore un peu. En attendant la venue d’un autre joueur au profil défensif, l’entraîneur de l’OL va découvrir Skelly Alvero jeudi lors de la reprise de l’entraînement à Décines. Depuis mardi, le jeune milieu a quitté son cocon sochalien qu’il avait rejoint en 2017 pour tenter la grande aventure dans le Rhône. Un saut en avant comme l’a connu Saël Kumbedi la saison dernière entre la Ligue 2 et la Ligue 1 et dont les profils se ressemblent. Non pas sur le terrain, mais plutôt en dehors. Jeudi, ne comptez pas sur Skelly Alvero pour arriver avec ses gros sabots. Le natif de Stains est plutôt du genre introverti, la tête sur les épaules et poli. C’est ce qui ressort de Franche-Comté au moment de parler du jeune homme.

Un milieu qui aime le contact et les duels

Seulement, l’OL n’a pas recruté un genre idéal, mais bien un joueur pour l’avenir du haut de ses 21 ans. Dans le football actuel, cela fait presque déjà tard, mais le parcours d’Alvero est loin d’être un chemin linéaire. Le voir à l’OL durant cet été 2023 résulte quasiment de l’improbable si l’on revient un an en arrière. Dans la hiérarchie des milieux de Sochaux, il n’était pas le choix n°1, ni le 2e ni même le 3e au début de saison. Il a fallu les pépins physiques des uns et la confiance d’Olivier Guégan pour le voir complètement exploser après la Coupe du monde. "C’est à mettre à son crédit d'avoir détecté ce potentiel parce que ce n’est vraiment pas un joueur de la formation sur lequel on aurait pu parier en début de saison", nous confie Rémi Farge, suiveur du club sochalien pour l’Est Républicain.

Attendre 21 ans pour connaitre sa première saison professionnelle, c’est presque tardif dans le football moderne. Mais l’ascension d’Alvero en Franche-Comté n’a pas été un long fleuve tranquille. Arrivé comme attaquant, il va petit à petit reculer comme numéro 10 puis numéro 8, sans pour autant taper dans l'œil de ses coachs en équipe première. Le destin du nouveau milieu de l’OL aurait d’ailleurs pu être complètement différent à l’été 2021. Pas satisfait de sa situation à Sochaux, il est proche de signer pro en Suisse avant que le deal ne capote. Un coup du destin qui l’amène aujourd’hui à Lyon.

2,02m mais un jeu de tête défaillant

Après le cocon sochalien pendant six ans, Skelly Alvero va goûter à la réalité d’un club de Ligue 1. Ce n’est pas pour lui faire peur. De peur, il n’en est d’ailleurs pas question sur le terrain. Avec 213 duels gagnés la saison dernière, le milieu est tout simplement celui qui est sorti le plus vainqueur dans les cinq grands championnats et leur deuxième division. Laurent Blanc voulait de l’impact, il devrait être servi avec sa nouvelle recrue. "A Sochaux, il jouait dans un double pivot et jouer tout seul en sentinelle n’est pas son registre. C’est vraiment un profil box-to-box, poursuit notre confrère de France-Comté. Il n’a pas peur d’aller au contact et il a de telles jambes. Je ne l’ai pas vu faire d’énormes percées balle au pie, mais c’est un joueur qui va de l’avant, qui aime bien toucher le ballon. Il est plus dans la projection."

Quand les profils similaires de Maxence Caqueret et Johann Lepenant étaient pointés du doigt, celui d’Alvero va forcément détonner dans le groupe lyonnais. Avec son double-mètre et ses 93kg sur la balance, le natif de Stains ne laisse pas insensible. Quand sa taille aurait pu lui ouvrir les portes du basket, c’est finalement dans l’entrejeu qu’il s’épanouit et ce n’est pas forcément si courant. "Il a un profil improbable. Un mec qui fait 2m et qui joue au milieu ce n’est pas banal et encore plus avec le fait qu’il est agile avec ses pieds. Ce n’est pas si courant." Ciblé par Bruno Cheyrou et validé par Matthieu Louis-Jean, Skelly Alvero a séduit tout son monde à l’OL.

Une jolie plus-value à venir ?

Attention, le milieu reste un joyau à polir et avec ses défauts. Un improbable jeu de tête défaillant "mais en progrès" selon Rémi Farge et des replis défensifs à travailler en profondeur. "Ce n’est pas vraiment le 6 qui garantit l’équilibre devant la défense. Il n’était peut-être pas aidé à Sochaux parce qu’il n’y avait pas de vrai 6, mais ce n’est pas un joueur qui assure vraiment l’équilibre." À Lyon, Corentin Tolisso et la probable future recrue Renato Tapia devraient assurer ce service afin de permettre à Alvero d’exploiter sa capacité de projection, à la manière d'un Abou Diaby des grandes heures.

Si le voir rejoindre l’OL est une surprise à Sochaux, le club lyonnais pourrait avoir mis le doigt sur un petit trésor. Avec son profil atypique, Rémi Farge voit le gamin de 21 ans plaire aux écuries anglaises en cas d’éclosion et "partir pour au moins 20 millions d’euros." La direction lyonnaise validera forcément ce scénario, tout comme Sochaux qui a négocié 10% sur une future plus-value et dont les finances sont loin d'être dans le vert.