OL - Mercato : le PSG compte se montrer insistant pour Barcola

Bradley Barcola lors d’OL – Lens (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Après six mois de haute volée avec l’OL, Bradley Barcola attise les convoitises. Le PSG compte se montrer insistant malgré la volonté de John Textor de conserver le jeune Lyonnais.

Il ne lui a fallu que six mois pour voir son nom rythmer le quotidien de l’OL sur le marché des transferts. En janvier dernier, Bradley Barcola était proche de rejoindre la Suisse en prêt. Sept mois plus tard, son nom revient avec insistance du côté du PSG après une deuxième partie de saison plus qu’aboutie. Que ce soit avec l’OL ou avec les Bleuets à l’Euro Espoirs. En changeant d’agent ces dernières semaines, Barcola est aussi passé dans une autre dimension.

Avec Jorge Mendes, de nouvelles portes se sont ouvertes et sans surprise, celle du PSG est loin d’être verrouillée. L’agent portugais a ses entrées et semble vouloir placer son nouveau poulain. D’après Fabrizio Romano, le club parisien va insister dans les prochains jours pour boucler cette arrivée estivale grâce à ses bonnes relations avec Mendes.

Textor et Blanc veulent le garder

Seulement, l’OL est-il vraiment vendeur ? À l’instant T, non. John Textor a mis son veto pour le départ des jeunes pépites de l’effectif lyonnais. Que ce soit Rayan Cherki ou Bradley Barcola, tous deux sont vus comme intransférables pour le propriétaire américain. Mais intransférable jusqu’à quel prix ? C’est là toute la question.

Il y a quelques semaines, Barcola avait assuré vouloir avant tout connaitre une saison entière comme titulaire avant de pourquoi pas mettre les voiles. C’est un point positif qui va dans le sens de Laurent Blanc qui a encore avoué mercredi avoir conseillé à l’ancien de l’AS Buers et Cherki "de rester encore un an". Mais avec Jorge Mendes, la volonté du joueur est-elle vraiment celle de la loi du marché ?