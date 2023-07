Laurent Blanc au micro de Canal Plus avant Manchester United – OL (Photo by ANDY BUCHANAN / AFP)

En marge du match amical contre Manchester United, Laurent Blanc a été questionné sur les futurs de Rayan Cherki et Bradley Barcola. L’entraîneur estime qu’une saison de plus à l’OL serait bénéfique pour leur progression.

La décision maintenue de la DNCG va-t-elle avoir un impact sur le futur du mercato de l’OL ? Difficile à imaginer pour le moment, le club lyonnais se remettant à peine du coup du sort réservé par la commission d’appel mardi. Au lendemain de cette décision, le sport a repris ses droits du côté d’Édimbourg avec l’amical contre Manchester United. Un deuxième match de préparation durant lequel les Espoirs français étaient encore absents. Ayant disputé l’Euro U21 avec les Bleuets, Maxence Caqueret, certes blessé, Castello Lukeba, Rayan Cherki et Bradley Barcola sont toujours en vacances et reviendront à Lyon d’ici peu.

Pour les trois derniers cités, c’est avant tout le mercato qui rythme leur quotidien et celui de l’OL. Courtisés par des grands d’Europe, ils représentent l’avenir lyonnais pour John Textor mais est-ce suffisant pour résister aux sirènes ? Interrogé sur la question, Laurent Blanc a conseillé notamment Cherki et Barcola. "Ça veut dire qu’on a des joueurs de qualité s’ils sont sollicités par des grands clubs. On le sait, mais je l’ai dit franchement à ces jeunes joueurs, ils ne sont peut-être pas prêts à 100% pour aller dans des très grands clubs, a déclaré le coach lyonnais sur Canal Plus avant le match. Essayons de les garder encore une année."

"Il y a six mois, Cherki n'avait pas encore enchaîné 3 matchs"

En plus d’envoyer un message à son propriétaire afin de gager les pépites du centre, Laurent Blanc en a profité pour montrer sa confiance envers ses deux jeunes joueurs, tout en les conseillant pour leur progression. À 20 ans, ils n’ont que peu d’expérience du haut niveau et les têtes peuvent vite tourner face aux intérêts du PSG, de Chelsea ou encore Liverpool. "Rester un an, c’est ce que je préconise, après, je vois sûrement mon intérêt, mais je vois avant tout le sien (celui de Cherki). N’oublions pas qu’il y a six mois, Rayan n’avait pas enchaîné trois matchs comme titulaire avec l’équipe première. Oui, il a fait une bonne deuxième partie de saison comme Barcola, qui a été très bon. Être sollicité, c’est une chose, pouvoir s’imposer en est une autre."