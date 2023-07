Arrivé au stage aux Pays-Bas jeudi dernier, Karl Toko-Ekambi n’était pas présent sur la feuille de match contre Manchester United. Le signe d’un départ proche ?

En regardant la feuille de match de Manchester United - OL, les supporters lyonnais ont forcément eu le sourire au moment de voir Mohamed El Arouch, Achraf Laaziri ou encore Mamadou Sarr dans le onze de départ. Mais c’est finalement du côté des remplaçants qu’il fallait guetter une absence. Celle de Karl Toko-Ekambi. Ayant rejoint le groupe lyonnais la semaine dernière aux Pays-Bas, l’attaquant camerounais n’était pourtant pas dans le groupe de l’OL pour ce deuxième amical. Cette absence aurait pu paraître anecdotique si Nicolas Tagliafico était lui aussi absent. Or, l’Argentin, pourtant revenu après Toko-Ekambi, était bien sur le banc des remplaçants.

Toko-Ekambi absent de la feuille de match, cela veut-il dire qu’un départ est plus que jamais proche ? Peut-être d’autant plus que l’ancien Angevin n’était pas présent non plus sur la photo de groupe réalisée mardi au moment de quitter le camp de base aux Pays-Bas. Plusieurs indices qui laissent penser que le divorce se rapproche à grand pas. Dernièrement, plusieurs clubs turcs, Besiktas et Fenerbahçe, ont fait part de leur intérêt pour Karl Toko-Ekambi.