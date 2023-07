L'OL n'a pas existé contre Manchester United (1-0)

Pour son deuxième match de préparation, l'OL s'est incliné contre Manchester United (1-0). Les Lyonnais ont été loin de montrer un visage des plus séduisants.

Ce fut poussif vendredi dernier, ça l'a été tout autant ce mercredi. L’opposition était tout autre à Édimbourg avec Manchester United comme adversaire de prestige. Seulement, la prestation lyonnaise n’est pas des plus encourageantes. Ce n’est que de la préparation, qu’un deuxième match amical et des conclusions hâtives ne sont jamais celles du début de saison.

Néanmoins, le contenu de l’OL en Écosse n’a pas dû faire lever grand monde de sa chaise entre Rhône et Saône. Face à Manchester United, les Lyonnais ont été battus et n’ont surtout jamais été en capacité de mettre en danger leurs adversaires. Ce n’était pourtant pas l’équipe-type mancunienne. Mais l’OL a trouvé le moyen de ne pas cadrer le moindre tir en 90 minutes.

Dans un stade de Murrayfield acquis à la cause mancunienne, le visage lyonnais a donné un air de déjà vu. Celui d’une formation qui n’entre pas dans ses matchs et subit des vagues. Voir l’OL tenir le 0-0 jusqu’à la pause a presque tenu du miracle tant les Red Devils ont fait le siège sur le but de Lopes. Ce dernier n’a pas été exempt de tout reproche avec cette relance manquée plein axe pour la première occasion mancunienne. Heureusement, le portier lyonnais a sorti deux parades (2e et 5e) tandis que Manchester United laissait passer quelques occasions avec Amad Diallo. L’OL dans tout ça ?

Aucun tir cadré

Une volonté de relancer court, mais une incapacité à percer le premier rideau. La frappe dans le petit filet de Jeffinho au quart d’heure a été la seule en première période pour le club lyonnais inoffensif. Le milieu Tolisso - Lepenant a eu pas mal de déchet technique quand Lacazette ou El Arouch n’ont eu que des miettes. À la différence de De Treffers, le turnover avec 10 changements n’est intervenu qu’à l’heure de jeu alors que l’OL courait après le score.

Comme en première période, les joueurs de Laurent Blanc sont restés aux vestiaires et ont encaissé un but à la 48e. Donny van de Beek a profité d’un certain attentisme dans la surface lyonnaise pour ajuster Lopes. De match, il n'y a pas forcément eu à Édimbourg. L'OL a couru après le ballon, à défaut de pouvoir l'utiliser.