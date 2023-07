Ayant mis sa carrière internationale entre parenthèse pendant cinq ans, Ada Hegerberg sait de quoi elle parle quand il est question de faire bouger les choses. La Norvégienne a eu beaucoup de respect pour la décision de Wendie Renard avec les Bleues il y a quelques mois.

Huit ans après, elle va de nouveau gouter à l’ambiance et l’atmosphère d’une Coupe du monde. Ayant dû faire l’impasse sur le Mondial 2019 en France suite à des dysfonctionnements au sein de la Fédération norvégienne, Ada Hegerberg va connaitre son deuxième tournoi après celui de 2015. Elle n’avait que 19 ans et représentait le futur de son pays. Deux ans plus tard, l’attaquante de l’OL décidait de se mettre en retrait, la faute à des conditions loin d’être optimales pour le football du haut niveau. La pénitence a duré cinq ans avant un retour en mars 2022 pour le plus grand bonheur de tous.

L’action d’Ada Hegerberg à l’époque était avant tout un cas isolé. Aujourd’hui, les footballeuses sont de plus en plus nombreuses à faire valoir leurs droits pour le développement de la discipline. "Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que, quelle que soit notre nationalité, nos origines, nous sommes tous confrontés aux mêmes défis. Les équipes sont souvent confrontées à des fédérations qui traitent leurs joueuses avec moins de sérieux, a déclaré la Lyonnaise dans le Guardian. Ce sont toujours les mêmes défis. Maintenant, on commence à voir des tendances qui ne devraient jamais être des tendances."

"Nous ne parlons pas d'égalité salariales, juste de conditions"

Pour cette Coupe du monde, des joueurs espagnoles ont décidé de faire l’impasse pour protester contre le sélectionneur. La Jamaïque a lancé une cagnotte afin de pouvoir payer le séjour en Australie et Nouvelle-Zélande tandis que la Fédération anglaise a annoncé ne pas verser de primes aux joueuses. En France, une "révolte" a eu lieu des mois avant le tournoi afin de faire bouger les choses. En se mettant en retrait des Bleues, Wendie Renard a permis l’arrivée d’Hervé Renard et la fin du règne de Corinne Diacre.

Une prise de position saluée par sa coéquipière en club. "J'ai joué avec Wendie, nous avons parlé de tout cela pendant de très nombreuses années. Je suis très heureux de voir que les gens commencent à comprendre pourquoi ces joueurs prennent ces décisions. J'étais très seul à prendre cette décision en 2017, et je ne dis pas cela par pitié pour moi. Nous ne parlons même pas d'égalité salariale, mais de conditions minimales pour se sentir pris au sérieux et pouvoir travailler au niveau que l'on souhaite et que l'on doit atteindre."