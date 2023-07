OL : El Arouch n’a pas "de pression supplémentaire"

Présent dans le groupe pour le stage aux Pays-Bas, Mohamed El Arouch était titulaire contre De Treffers (1-2). Attendu par les supporters de l’OL, le milieu ne veut pas se mettre de pression inutile.

À la lecture de la composition de l’OL contre De Treffers vendredi, nombreux sont les supporters lyonnais à s’être laissés convaincre de se brancher sur la chaîne du club pour ce premier amical de la préparation (victoire 2-1). Une partie de la raison ? La présence du numéro 84 comme titulaire. Un numéro symbolique pour Mohamed El Arouch, lui le natif d’Orange dans le Vaucluse. Pour cette première de la saison, Laurent Blanc avait choisi d’aligner le jeune milieu aux côtés de Corentin Tolisso et Johann Lepenant.

Cette titularisation avait de quoi réjouir les fans lyonnais, qui réclament depuis des mois plus de temps de jeu pour El Arouch. "J’espère être le chouchou encore longtemps, s’est amusé le milieu sur OLPlay. Ça ne me rajoute pas forcément de pression supplémentaire, au contraire, je suis content d’être attendu par les supporters."

Deux entrées en jeu la saison dernière

Vainqueur de la Coupe Gambardella en 2022, compétition qu’il avait éclaboussée de son talent, Mohamed El Arouch a dû se contenter de miettes la saison dernière chez les pros. Quand une rumeur de départ a pointé le bout de son nez en janvier dernier, El Arouch s’est contenté d’une entrée en jeu en Coupe de France contre Grenoble et de quelques instants en Ligue 1 à Angers. À 19 ans, le milieu aspire à plus et compte sur la préparation pour convaincre Laurent Blanc. Dans un secteur de l’entrejeu très fourni, les places sont chères, mais Mohamed El Arouch espère "enchaîner le maximum d’entrées et ensuite le maximum de titularisations". Pour le plus grand bonheur des supporters de l’OL.