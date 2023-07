OL : le passage devant la DNCG prévu mardi

Après avoir décidé de faire appel au dernier moment, l’OL espère convaincre une bonne fois pour toutes la DNCG. Les deux parties se rencontreront une nouvelle fois mardi.

L’OL a réfléchi, a pesé le pour et le contre avant de passer à l’action. Retoqué par la DNCG et s’étant vu notifier un "encadrement de la masse salariale" il y a deux semaines, le club lyonnais avait décidé de faire appel de cette décision il y a quelques jours et de saisir la commission. Santiago Cucci avait expliqué cette décision dans une volonté de respecter le travail fait par tous ses collaborateurs, mais aussi par un sentiment d’injustice concernant le projet présenté lors des deux premiers oraux avec le gendarme financier. Comme avancé par L’Équipe, une nouvelle réunion aura lieu entre les deux parties dans les prochaines heures avec une audition mardi et une réponse quasi définitive dans la foulée.

20 millions avec les ventes de Faivre et Mendes

Estimant que le dossier OL était solide, Cucci avait fait part de son optimisme, le club "n’ayant rien à cacher à la DNCG". Cette pensée positive était déjà présente au moment de fournir des éléments complémentaires et la suite avait tourné à la mauvaise blague. La DNCG attend toujours que John Textor apporte la garantie de 50 millions d’euros par des liquidités fraîches et non les promesses d’une potentielle vente d’OL Reign. Depuis la dernière audition, Thiago Mendes et Romain Faivre ont quitté le club contre 20 millions d’euros. Peut-être le début d’une fumée blanche pour l’OL et ainsi un mercato débloqué…