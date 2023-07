OL - Mercato : Ndiaye dans le viseur de Manchester City

Auteur d'une très belle prestation pour sa première face à De Treffers, Abdoulaye Ndiaye aurait tapé dans l'œil de Manchester City.

Il n'a pas fallu longtemps à Abdoulaye Ndiaye pour se faire remarquer. Après son tout premier match en professionnel avec l'OL, le défenseur central a livré une performance très solide face à De Treffers. Prêté à Bastia la saison dernière, le natif de Boune s'est imposé en Corse où il a joué 28 matchs, malgré une concurrence bien expérimentée. Arrivé du Dakar Sacré-Cœur il y a toute juste trois ans, le Sénégalais pourrait déjà être sur le départ sans avoir joué le moindre match officiel avec l'OL.

Gvardiol reste la priorité

En quête d'un défenseur central gaucher pour renforcer son secteur défensif, Manchester City aurait coché le nom d'Abdoulaye Ndiaye. Déjà en négociations avancées avec Leipzig pour recruter le croate Josko Gvardiol, les Citizens voudraient aussi lancer une offensive pour le Lyonnais, selon le DailyMail. Toutefois, avant d'avancer sur ces dossiers, Pep Guardiola et son staff souhaiteraient trouver des remplaçants aux possibles de départ de Riyad Mahrez et Kyle Walker. L'OL a encore du temps pour se préparer aux potentielles offres du club anglais. Dans le Rhône, le Sénégalais pourrait faire son trou si le départ de Castello Lukeba se confirme alors que l'effectif compte déjà Dejan Lovren, Sinaly Diomandé et Mamadou Sarr en défense centrale.