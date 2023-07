Après une première offre refusée par l’OL, le RB Leipzig n’a pas l’intention de tout de suite revenir à la charge pour Castello Lukeba. Le club allemand miserait sur la pression de la DNCG pour ne pas revoir son offre à la hausse.

La vérité d’un jour n’est pas celle du lendemain. Ce dicton s’applique dans la vie de tous les jours, mais encore plus dans le football. La période du mercato ne déroge pas à la règle, bien au contraire. Il faut avoir les nerfs solides pour ne pas s’arracher les cheveux sur tel ou tel dossier. À Lyon, la période n’est pas la plus faste suite à la décision d’encadrer la masse salariale par la DNCG.

L’OL affine son dossier depuis une semaine pour pourquoi pas faire appel dans les prochaines heures, mais ne se retrouve pas forcément en position de force au moment des négociations. C’est du moins ce que semble penser le RB Leipzig dans le dossier Castello Lukeba. Courtisan déclaré du défenseur central lyonnais, le club allemand a fait une première offre à l’OL.

L'OL ne veut pas se voir forcer la main

Vingt-six millions d’euros et six millions de bonus pour convaincre le club rhodanien. Les 32 millions d’euros sont sur la table. En revanche, la répartition de la somme du transfert n’est pas celle espérée par l’OL qui a donc repoussé l’offre. On était en mesure de se dire que les positions n’étaient pas si éloignées et qu’un accord allait rapidement intervenir. Seulement, les dernières heures auraient poussé Leipzig à mettre le dossier en stand-by et selon L’Équipe, le club allemand joue la montre pour une deuxième offre.

Une façon de mettre la pression sur l’OL ? Il se pourrait bien alors que le club lyonnais n’a plus que quelques heures pour faire appel de la décision de la DNCG. Or, toujours d’après le quotidien sportif, une interdiction de recrutement pourrait même pousser le club à retenir son joueur, qui possède pourtant un accord avec le RB Leipzig. En se faisant sanctionner plus lourdement, l’OL pourrait donc adopter une politique sportive ambitieuse en gardant l’une de ses pépites. Ce qui serait un comble.