Batista Mendy (Angers) et Romain Faivre (Lorient) (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Prêté pendant six moins à Lorient, Romain Faivre a convaincu les dirigeants bretons. Malgré la concurrence, les Merlus ne désespèrent pas réussir à forcer la décision avec l’OL.

Depuis plusieurs jours et même semaines, il est avant tout question du départ de Castello Lukeba. Le défenseur central est l’un des prétendants à un départ depuis que le RB Leipzig s’est lancé sur sa trace avant le début de l’Euro Espoirs. Néanmoins, un autre joueur de l’OL attise les convoitises depuis le début du mois de juin. Et ce n’est pas forcément le nom le plus attendu.

Revenu entre Rhône et Saône pour participer à la reprise puis au départ en stage aux Pays-Bas, Romain Faivre est l’un des joueurs lyonnais dont l’avenir est le plus incertain. Prêté lors des six derniers mois à Lorient, il a retrouvé un certain plaisir à jouer. De quoi lui offrir une seconde chance à l’OL ? Ce n’est pas vraiment la direction prise face à la cour dont Faivre fait l’objet depuis plusieurs semaines.

5 buts et 3 passes en 17 matchs

Du FC Séville à Strasbourg dernièrement en passant par Nice ou des clubs anglais, Romain Faivre est suivi un peu partout en Europe et ce n’est pas pour déplaire à l’OL. Un peu plus à Lorient. Les Merlus ont été convaincus par le premier semestre 2023 du joueur offensif et aimeraient bien transformer l’essai. Les Bretons sont déjà passés à l’action, mais n’ont pas encore réussi à convaincre l’OL.

Le club lyonnais attend minimum 15 millions d’euros et pourrait bien faire monter la note avec tous ces concurrents. Interrogé lundi sur le recrutement de Faivre, Régie Le Bris n’a pas caché sa volonté. "On travaille pour recruter Faivre. La concurrence est importante, a avoué le coach lorientais à Ouest-France. Est-ce que j’ai bon espoir que ça se finalise ? C’est possible. On a tous conscience qu’il faut aussi ce type de joueur pour être compétitif dans ce championnat."

Quand il avouait ne pas se sentir heureux sportivement à l’OL, Romain Faivre peut ressentir cet amour en Bretagne. De quoi faire pencher la balance auprès de la direction lyonnaise ?