Mercato : Fenerbahçe prêt à pousser Toko-Ekambi loin de l’OL ?

En fin de contrat dans un an, Karl Toko-Ekambi n’a malgré tout plus d’avenir à l’OL. En froid avec les supporters, l’attaquant ne veut plus rejouer à Lyon. Fenerbahçe pourrait lui offrir une porte de sortie.

Le moment a été repoussé de quelques jours. Retenu en sélection durant le mois de juin, Karl Toko-Ekambi a pu bénéficier de quelques jours de repos supplémentaires, à l’instar de Nicolas Tagliafico. Son retour à l’OL n’est pas encore pour tout de suite, mais aura-t-il seulement lieu un jour ? Officiellement, le club lyonnais a communiqué des vacances prolongées pour le Camerounais, attendu en début de semaine prochaine.

Néanmoins, au sein du club, on sait très bien que la situation ne peut pas s’éterniser avec l’attaquant. En bisbille avec les supporters, Toko-Ekambi avait également eu certains mots à l’attention de la direction de l’OL lors de son prêt de six mois à Rennes et avait déclaré "ne plus vouloir rejouer" entre Rhône et Saône.

Libéré à un an de la fin de son contrat ?

Le divorce est consommé, mais Karl Toko-Ekambi reste sous contrat jusqu’en juin 2024 avec l’OL. Une solution à l’amiable ou un départ doit être trouvé afin que la situation ne s’amenuise pas. Après des touches en Arabie Saoudite, c’est du côté de la Turquie que le nom de l’ancien de Villarreal revient. Selon Foot Mercato, Fenerbahçe pousse pour recruter l’attaquant lyonnais.

Seulement, le club truc miserait sur une arrivée libre avec un Karl Toko-Ekambi libéré par l’OL. Qu’en est-il vraiment entre Rhône et Saône ? Malgré le dossier complexe, le club lyonnais pourrait soutirer quelques millions d’euros avec "KTE" à l’image de Thiago Mendes, un autre indésirable. Seulement, l’urgence de la situation n’aide pas forcément à jouer la montre.