Mercato : Cayman fait ses adieux à l'OL et ses supporters

Janice Cayman (Photo by Clive Brunskill / POOL / AFP)

Alors que son contrat a pris fin le 30 juin dernier, Janice Cayman n'est plus une joueuse de l'OL. Elle a adressé un message aux supporters des Fenottes.

Après quatre années passées à l'OL, Janice Cayman n'est officiellement plus lyonnaise. Depuis plus d'une semaine, l'internationale belge est donc sans club. Titulaire à 15 reprises la saison derrière, l'ancienne montpelliéraine remporte la Ligue des Champions en 2022 avec l'OL. Lors de la finale face au FC Barcelone, elle était d'ailleurs rentrée à dix minutes de la fin de la rencontre. L'un de ses plus beaux moments sous le maillot lyonnais selon elle. La native de Brasschaat a adressé un message à ses anciens supporters sur ses réseaux sociaux.

"Coucou la famille OL, Je voulais juste écrire un petit message pour vous remercier pour mes 4 années passées à l'OL féminin. Je n’oublierai jamais les beaux moments que l'on a passés ensemble ! Je vous souhaite que le bonheur et encore beaucoup de titres ! Ce n’est qu’un au revoir."

Janice Cayman est donc à la quête d'un nouveau projet. À 34 ans, la désormais ex-Fenottes ne disputera pas la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande avec la Belgique. Pas qualifiée pour cette compétition, elle aura tout le temps de faire le choix de son futur club.