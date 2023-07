Georges Mikautadze lors du match de Coupe de France entre l’OL et le FC Metz (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Formé à l’OL jusqu’en U15, Georges Mikautadze n’a pu percer dans le Rhône. À son avantage à Metz, l’attaquant géorgien rêverait de revenir dans son club formateur.

23 buts, 8 passes et une montée en Ligue 1. La saison dernière de Georges Mikautadze n’aurait pu être plus parfaite avec le FC Metz. À 22 ans, l’attaquant géorgien a explosé avec le club messin, au point d’être élu meilleur joueur de Ligue 2 par ses pairs. De telles statistiques, même à l’échelon inférieur, attirent forcément les courtisans et l’avenir de Mikautadze en Lorrain s’écrit plus qu’en pointillés.

Le natif de Gerland plait fortement à Burnley, promu en Premier League, mais rêve de son côté d’un retour dans son club formateur d’après L’Équipe et comme Olympique-et-Lyonnais en avait eu écho. Ce club n’est autre que l’OL. Membre de la génération 2000 comme Amine Gouiri notamment, Georges Mikautadze n’avait pas été conservé en U15 en raison de sa taille et avait dû rejoindre l’AS Saint-Priest avant de mettre les voiles vers le FC Metz.

Dix millions d'euros réclamés par Metz ?

Il y a quelques mois, l’attaquant messin était revenu sur cette formation à Lyon et avait confié qu’en tant "que Lyonnais, tu rêves de jouer à l’OL." L’appel du pied sera-t-il entendu ? Avec les sanctions autour du club lyonnais, difficile de voir l’OL se positionner sur Mikautadze dont un départ devrait se régler aux alentours de dix millions d’euros.

Pourtant, malgré les présences de Tino Kadewere et Amin Sarr, il manque une véritable doublure à Alexandre Lacazette à la pointe de l’attaque lyonnaise. Pour le moment, tous les dossiers mercato sont en suspens à Lyon. À Metz, le retour du buteur est attendu en fin de semaine à l’entraînement avec "une situation qui plus vite sera réglée, mieux ce sera pour le groupe", selon les mots du capitaine Matthieu Udol.