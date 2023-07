Ayant vendu l’OL en décembre dernier, Jean-Michel Aulas reste l’une des plus grosses fortunes professionnelles de France. L’ancien président se classe au 289e rang avec une fortune estimée à 450 millions d’euros.

Le week-end du 13 août prochain, il ne sera pas assis à côté de Vincent Ponsot au stade de la Meinau. Après 36 ans de présidence, Jean-Michel Aulas a rendu son tablier, poussé vers la sortie sur fond de désaccord avec John Textor. Sans l’ancien président, c’est Santiago Cucci qui représentera l’état-major lyonnais en Alsace pour sa première représentation publique en qualité de président exécutif de l’OL.

C’est forcément une page qui se tourne et Jean-Michel Aulas devrait sûrement voguer à d’autres occupations au moment du coup d’envoi de la 1re journée de Ligue 1. S’il aura toujours le club lyonnais dans le cœur, "JMA" s’est tourné vers d’autres projets comme le développement du football féminin. Avec un peu plus de temps libre, il va aussi pouvoir se concentrer sur certaines autres missions de chef d’entreprise. Car, même sans l’OL, Aulas reste un homme d’affaires.

Une fortune professionnelle estimée à 450 millions d'euros

Selon un classement réalisé par le magazine Challenges, l’ancien président lyonnais fait partie des 500 personnalités françaises avec l’une des plus grosses fortunes professionnelles. Ayant fait recette avec la CEGID durant les années 90, Jean-Michel Aulas a depuis construit un petit empire dont la valeur serait de 450 millions d’euros en 2023. Une augmentation de trente millions par rapport à l’année précédente en raison notamment de la vente de l’OL et des parts d’Holnest et qui place Aulas à la 289e place du classement, loin des 203 milliards d’euros de Bernard Arnault et sa famille avec LVMH…