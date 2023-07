OL : Tolisso veut laisser ses anciennes blessures derrière lui

Depuis jeudi 6 juillet, Corentin Tolisso est de retour à l’entraînement de l’OL. Comme ses partenaires, il a pris la direction des Pays-Bas pour un stage où il espère monter en puissance.

Il est revenu aux vieilles habitudes. Après un an à porter le numéro 88, Corentin Tolisso a profité du départ de Houssem Aouar vers l’AS Roma pour récupérer le numéro 8. Ce chiffre est forcément lié au milieu de terrain français qui avait explosé dans l’entrejeu lyonnais avant son départ au Bayern Munich en 2017. Pour les plus superstitieux, ce retour aux sources peut être celui également de la meilleure version de Tolisso.

Revenu entre Rhône et Saône l’été dernier, le natif de Tarare a enfin réussi à enchaîner, mais ses prestations n’ont pas forcément fait lever les foules. Conscient de pouvoir faire plus, Corentin Tolisso mise beaucoup sur cette préparation estivale aux Pays-Bas. "Je me suis bien reposé pendant les vacances, avec les amis et la famille pour bien décompresser et penser à autre chose que le foot, a-t-il avoué sur la chaîne du club. Je suis prêt pour entamer une nouvelle saison et repartir sur de nouvelles bases et ne pas revenir sur mes anciennes blessures."

Un rôle de cadre à jouer

Plein de bonnes intentions il y a un an aussi, Tolisso avait été freiné dans sa préparation par une blessure au mollet. Comme lui, les supporters espèrent ne pas revivre pareille mésaventure afin d’espérer revoir un jour le Tolisso qui avait porté l’OL, il y a cinq ans.

En est-il encore capable même à 100% ? Seul l’avenir le dire, mais à 28 ans, le champion du monde 2018 veut prendre ses responsabilités sur et en dehors du terrain. "Tout se passe bien. On commence à bien se préparer physiquement et techniquement. Il y a beaucoup d'intensité durant les entrainements. On veut remporter tous les petits jeux. On est vraiment très jeune dans le groupe. Il faut que je tienne mon rôle de leader pour les encadrer."