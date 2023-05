Ce vendredi, juste avant l'entraînement, le patron de l'Olympique lyonnais John Textor a échangé avec quelques joueurs.

Un retard excusé. Dejan Lovren, Anthony Lopes, Alexandre Lacazette, Maxence Caqueret et Corentin Tolisso ont débarqué avec un peu de retard, vendredi, à l'entraînement. Ces joueurs cadres ont échangé avec John Textor, le nouveau patron de l'OL, qui est toujours présent à Lyon. "On a parlé avec le nouveau propriétaire, il est très sympathique, a révélé Dejan Lovren. Il doit apprendre à parler français (sourire). C'était une bonne conversation, mais je ne pourrais pas rentrer dans les détails." Et d'ajouter : "On en a appris sur sa vision du club, ça va être excitant. L'objectif est de remettre le club où il était avant, ça va prendre du temps. Les changements vont arriver, c'est sûr. C'est important qu'il puisse faire confiance aux joueurs d'expérience. Je suis rassuré."