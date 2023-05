OL : progression de 10M€ pour l'OL Groupe cette année

John Textor et Jean-Michel Aulas (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

OL Groupe a réalisé une hausse de 5% et 9,2 millions d'euros sur les neuf premiers mois de l'exercice 2022-2023.

Comme chaque année, l'OL Groupe a publié un communiqué détaillant la totalité du produit de ses activités sur une période de neuf mois. Du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023, l'OL Groupe a réalisé 202,7M€. Ce nombre est en progression si l'on compare à l'année précédente puisque ces chiffres s'élevaient à 193,5M€ (+9,2M€, soit une augmentation de 5%). Malgré l'absence de Coupe d'Europe chez les masculins, certains facteurs sont venus contrebalancer la participation à une compétition UEFA. Tout d'abord, les droits TV (LFP + FFF) s'élèvent à 47M€ cette année, alors que pour la saison dernière, ils étaient de 25,9M€. Les transferts de joueurs ont quant à eux rapportés 77,6M€, en légère baisse face au dernier exercice (82,2M€).

Un stade qui rapporte

L'absence de recettes européennes pour le Parc OL aura été palliée par la forte hausse de ces revenus en championnat et coupe nationale. Depuis juillet, jusqu'à fin mars, la billetterie du Grand Stade a enregistré un chiffre d'affaires de 24,8M€ (24,2 pour le championnat et la coupe + 0,6 LDC féminine) là où il s'élevait à 25,7M€ l'année précédente grâce à l'Europe. Cela peut s'expliquer par les restrictions liées à la Covid-19 l'année dernière et notamment les deux matches à huis-clos contre le PSG et l'ASSE en Ligue 1.