OL - OM (1-2) : 3e affluence de la saison au Parc OL

Pour la 32 journée de championnat, l'OL a reçu l'OM devant 57 509 spectateurs. Après le PSG et Nice, c'est le troisième plus haut total pour un match à Décines cette saison..

Le Parc OL avait enfilé sa plus belle tenue dimanche soir pour la réception de l'OM. Le tifo en hommage à Paul Bocuse sur les 4 tribunes a lancé ce qui devait être une soirée de rêve pour les supporters lyonnais. Finalement, celle-ci s'est conclue par une défaite en toute fin de rencontre (1-2) et des incidents à l'extérieur du stade... Bref, une soirée de plus à oublier pour les passionnés de l'Olympique lyonnais. Mais avant ça, l'enceinte décinoise a accueilli sa 6e plus forte affluence pour un match de Ligue 1 depuis la création du stade.

Un record pour un Olympico

Avec 57 509 spectateurs, jamais un "Olympico" n'avait réuni autant de monde à Lyon. Le record précédent datait de septembre 2018 avec 57 206 supporters présents dans les travées du Parc OL. Néanmoins, cette affluence n'est que la troisième plus haute de la saison. Le duel face au PSG en septembre dernier avait rassemblé 58 230 personnes (record du Parc OL pour un match de Ligue 1). Et pour les 35 ans des Bad Gones, ainsi que l'accueil du Ballon d'Or de Karim Benzema, 57 688 billets avaient été vendus pour la réception de Nice (1-1).