Depuis lundi, une vidéo montrant des violences aux abords du stade fait le tour des réseaux. Mis au courant, l’OL est en train d’identifier les personnes impliquées.

De l’amour à la haine, il n’y a qu’un pas et on peut toujours le regretter encore plus quand il ne s’agit que de football. Dimanche soir, la réception de l’OM devait une fête pour l’OL et l’ensemble de ses supporters. Une affiche dominicale, un hommage à Paul Bocuse et un stade à guichets fermés, tout était réuni pour que tout soit parfait. Malheureusement, tout a tourné au vinaigre avec cette défaite (1-2) dans l’Olympico dans les dernières secondes de la partie avec un csc casquette de Malo Gusto.

S’en sont suivies des scènes de tension à l’image de cette altercation entre Anthony Lopes et quelques supporters du virage nord après le coup de sifflet final. Mais depuis lundi, c’est une vidéo bien plus problématique qui fait le tour des réseaux sociaux. Une agression à caractère raciste... On y voit un homme noir violemment frappé par un groupe d’agresseurs, en tenues sombres, encagoulés ou encapuchonnés. La victime, un temps au sol, a reçu de multiples coups sur le corps, assénés par au moins six personnes aux paroles hautement condamnables "Bande de n****", "Oh, tu n’es pas chez toi, sale n****". Les images ont été captées dimanche soir, en marge d’OL-OM, au Parc OL d’après plusieurs internautes et le parquet de Lyon a ouvert une enquête.

Du côté de l’OL, le club a fait savoir à Olympique-et-Lyonnais qu’il était en train d’identifier les personnes impliquées via les caméras de vidéo surveillance, mais qu’aucune plainte n’avait encore été déposée et qu'il appelait tous ceux qui le souhaitent à se rapprocher du club. Comme souvent lors de la venue de l’Olympique de Marseille à Décines, les heurts ont été nombreux avec une chasse aux Marseillais, mais aussi des affrontements avec les forces de l’ordre.