Ruddy Buquet arbitrera Strasbourg - OL

Ruddy Buquet (Photo by VALERY HACHE / AFP)

A l’occasion de la 33e journée de Ligue 1, l’OL se déplace à Strasbourg vendredi (21h). Cette rencontre à la Meinau sera arbitrée par Ruddy Buquet.

Après la désillusion de l’Olympico (1-2), l’OL doit reprendre ses esprits rapidement. Vendredi (21h), les joueurs de Laurent Blanc se déplacent sur la pelouse de Strasbourg pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Ayant loupé le coche de se rapprocher de la 5e place dimanche au Parc OL, les Lyonnais ont la possibilité de mettre la pression sur Lille et Rennes en ouvrant le bal de cette nouvelle journée de championnat. Face à une formation strasbourgeoise qui lutte pour ne pas descendre et qui avait réussi le tour de force de s’imposer à l’aller (1-2) dans les conditions que l’on connait, la tâche ne s’annonce pas pour autant aisée.

Dans l’ambiance électrique de la Meinau, Ruddy Buquet donnera le coup d’envoi à 21h. Ce sera la troisième fois de la saison que le natif d’Amiens arbitrera l’OL. Pour l’instant, ça n’a pas vraiment réussi au club lyonnais avec deux nuls contre Toulouse (1-1) et Brest (0-0), à chaque fois à Décines. Mr Buquet sera assisté par Guillaume Débat et Laurent Coniglio. Le quatrième arbitre sera Nicolas Rainville tandis que l’arbitrage vidéo sera confié à Hamid Guenaoui et Stéphane Bré.