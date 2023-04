Dimanche soir, l’OL s’est incliné (1-2) sur un but casquette en fin de match face à l’OM. Seulement, les Lyonnais ont trop courbé l’échine pour espérer quelque chose. La tactique de Laurent Blanc a soulevé encore des questions.

En cette soirée hommage à Paul Bocuse, cette défaite (1-2) avait un arrière-goût, un goût amer dans la bouche des Lyonnais. Dimanche soir, les joueurs de l’OL avaient la tête des mauvais joueurs et il y avait de quoi. L’occasion de revenir à trois points de la 5e place était tellement belle qu’ils ont trouvé le moyen de la laisser passer. Une habitude dans cette saison, comme a pu le dire Nicolas Puydebois lundi dans Tant qu’il y aura des Gones. "On les attendait contre Nantes, ils n’ont pas répondu présents. Contre l’OM, il y avait un coup à jouer et le résultat a été le même."

Toujours à six points de l’Europe, l’OL peut toujours y croire, mais à force que les journées passent, les espoirs s’envolent aussi. Face à l’OM, la formation lyonnaise aurait pu en ressortir avec un point. Ça n’aurait pas forcément changé grand-chose, mais la dynamique positive aurait été conservée avant de se rendre à Strasbourg, vendredi (21h). Ce nul aurait aussi un petit goût de victoire dans une rencontre où l’OL a eu toutes les difficultés du monde à se montrer dangereux.

Un système hybride qui ne convainc pas avec Diomandé

Dans le duel tactique qui se jouait entre Laurent Blanc et Igor Tudor, chacun a avancé ses pions, mais du côté de l’OL, l’impression a été donnée qu’afin de répondre au défi de l’intensité marseillaise, la course au nul était presque recherchée. Avant la rencontre, Blanc cherchait la gagne, mais le visage montré sur le terrain en a été tout autre. En plaçant Sinaly Diomandé à droite, unique solution de rechange en l’absence de Saël Kumbedi, le coach lyonnais a signé pour un système hybride avec une défense qui passait de quatre à trois suivant les phases de possession ou non.

"Approximatif" dans le dernier geste pour Nicolas Puydebois, Bradley Barcola a dû jouer les pistons d’un soir et s’est retrouvé loin de la surface de l’OM. Pourtant, c’est bien par le jeune Lyonnais que le danger est venu à plusieurs reprises offensivement sur son côté droit. Avec un peu plus d’application, cela aurait pu faire mouche ou du moins créer des situations bien plus nettes. Mais avec seulement 4 tirs cadrés en 90 minutes, l’OL ne pouvait pas espérer grand-chose. "Cherki est passé à côté de son match tandis qu’au milieu de terrain, il y avait très clairement un problème de talent technique face à l’intensité marseillaise", a regretté notre consultant dans TKYDG.

Des changements à dix minutes de la fin...

Avec la titularisation de Thiago Mendes, Laurent Blanc a voulu mettre de l’expérience et du répondant dans l’entrejeu lyonnais. Le Brésilien a été de loin le moins mauvais des trois milieux, mais être bon dans la médiocrité ne veut pas dire grand-chose, si ce n’est démontré le visage collectif dominical. Ce ne sont pas les changements de Laurent Blanc qui ont insufflé quelque chose de nouveau. Enfin si, Jeffinho a apporté un peu de folie, mais en seulement dix minutes, difficile pour le Brésilien d’être totalement impactant. Et c’est là que le coaching de Cévenol soulève de nouveau une question. En revenant à 1-1 grâce à Alexandre Lacazette, l’OL s’est offert un sursaut d’orgueil et aurait pu en profiter même si Anthony Lopes a bien aidé à garder cet espoir.

Seulement, en passant à une vraie défense à cinq et en enlevant Barcola, pourtant capable d’apporter de la vitesse, Blanc a vraiment donné l’impression de jouer ce nul. Il ne s’en est pas caché après le match que le "partage des points aurait été plus juste." Néanmoins, quand Igor Tudor a réussi à s’adapter en plein match en faisant passer Jonathan Clauss comme piston gauche pour poser des problèmes à Diomandé dès la demi-heure de jeu, Blanc a joué la sécurité.

Le choix tactique du coach marseillais a payé à l’image de l’ouverture de Clauss vers Alexis Sanchez sur le premier but de l'OM quand ceux de Blanc ont fait ressortir une nouvelle fois le manque d’impact tactique depuis son arrivée en octobre dernier. Pourtant, il persiste et signe. "Je pense sincèrement que si on recommençait le match, je ferais les mêmes changements." L’OL n’aurait peut-être pas perdu cette fois-ci, mais ne se serait pas montré plus offensif…