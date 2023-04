Avec seulement 74 minutes de jeu entre août et décembre, Bradley Barcola était un candidat au départ cet hiver. Finalement, le jeune attaquant est resté à l'OL et a attrapé en plein vol la chance laissée par Laurent Blanc depuis janvier. Avant d'affronter l'OM ce dimanche (20h45), Barcola s'est confié à Olympique-et-Lyonnais sur cette première saison de toutes les émotions.

Olympique-et-Lyonnais : Comment vit-on une période faste comme actuellement ?

Bradley Barcola : Je la vis bien. J’ai été frustré de ne pas pouvoir jouer vendredi dernier à Toulouse, mais à côté de ça, je suis content de ce que je fais, collectivement, c'est plus compliqué, mais individuellement, je suis content. J’ai la confiance du coach.

Quelle est d'ailleurs ta relation avec Laurent Blanc ?

Au tout début, il ne me connaissait pas trop, il me considérait vraiment plus comme un jeune qui venait de monter avec les pros. On a eu plusieurs échanges quand il est arrivé, il attendait un peu de voir ce que je donnais, mais je n’étais pas forcément une option prioritaire. Néanmoins, il m’a toujours dit de travailler, de m’accrocher même si ça allait être compliqué d’avoir une place dans cette équipe comme il y avait beaucoup d’attaquants. C’est ce que j’ai fait et j’ai eu entre guillemets la chance qu’il y ait des départs, car à la base, je devais partir en prêt cet hiver. J’ai eu une discussion avec le coach qui m’a dit de ne pas partir, car il y avait quelque chose à jouer et j’ai bien fait.

À son arrivée, tu es redescendu avec la réserve. T'es-tu dis que le train était passé avant même d'être arrivé ?

Quand Blanc est arrivé, je me suis dit qu’il y avait quelque chose à jouer, c’était un nouveau coach donc il fallait lui montrer que je pouvais jouer. Seulement, ça a été totalement l’inverse, j’ai fait 3-4 matchs avec le groupe de National 2. C’était vraiment frustrant et il fallait trouver la motivation de devoir redescendre d’un "étage". J’avais la rage à l’entraînement pour me donner à fond et avoir cette petite chance.

"Avec Bosz, les choses n'étaient pas vraiment dites"

Depuis quatre mois, tu es un titulaire. Qu'est-ce que ça change dans la vie du footballeur ?

Ça change au niveau de l’état d’esprit, du mental. Tu arrives plus souriant aux entraînements, quand tu arrives en matchs, tu es même moins stressé. Le joueur sais qu'il fait partie de ce groupe, qu'il peut jouer, de ce fait, il est plus serein. Tu as la confiance de tes coéquipiers, j’ai l’impression que tout le monde veut me parler et me donner des conseils. Je suis beaucoup mieux.

Il n'y a pas la peur d'un relâchement ?

Franchement non. Avec le coach, il ne nous donne pas forcément l’impression que la place est acquise. Si tu te relâches, il est directement sur tes cotes en te disant "fais attention… " donc tu es obligé de te donner à fond. Tu n’as pas le droit de venir tranquille aux entraînements. Même quand j’étais suspendu la semaine dernière contre Toulouse, si je m’entraîne tranquillement, il va vite me dire de me remettre dans le bain rapidement.

En parlant de frustration, il y a forcément ce début de saison où tu joues à peine avec Peter Bosz...

Avec Peter, sur la fin de saison dernière et le début de saison, j’avais eu beaucoup de discussions avec lui. Il me disait qu’il allait beaucoup plus me faire jouer, que j’avais montré de belles choses en fin de saison dernière. Je devais avoir plus de temps de jeu et au final, ça n’a pas du tout été le cas. Avec lui, ce n’était pas le même management dans le sens où il ne nous disait pas forcément ce qu’il pensait.

Avec Laurent Blanc, je ne jouais pas au début, mais il m’a toujours donné les raisons en disant qu’il pensait que je n’étais pas encore prêt. Il est cash alors qu’avec Peter, je ne jouais pas, mais je ne savais pas pourquoi. Je faisais des entrées, je ne marquais pas mais je ne faisais pas des entrées catastrophiques non plus. Seulement, je n’avais pas plus d’explications.

Avec cette première partie de saison frustrante (74 minutes en six mois), un départ a été à l'étude en janvier. Comment as-tu vécu cette période ?

Dans la vie, je suis plutôt quelqu'un de tranquille. Cette période hivernale est un peu allée à deux mille à l’heure. Je devais partir. Une fois, on me dit "tu pars", derrière, on me dit d’attendre puis que c’est bon, je peux partir. Pour au final me dire que je ne peux pas du tout partir, qu’il faut que je reste. Ce n’était pas stressant, mais c’était pesant parce que je ne savais pas ce que j’allais faire. C’était une période très bizarre.

"Avec Blanc, tu ne peux pas te relâcher"

Le socle familial avec ton frère Malcolm notamment a dû être important pour vivre ça à 20 ans, non ?

J’ai vraiment la chance d’avoir mes deux parents avec moi et mon grand-frère (Malcom, passé par l'OL et aujourd'hui en Bosnie) qui sont présents. Ils ont vraiment été là pour me conseiller, me dire de garder mon calme. Aujourd’hui, ça paye.

Ton père n'a jamais hésité à te faire du rab à Villeurbanne quand tu étais petit. Quel est son regard sur ta réussite actuelle ?

Il est très content. C’est réellement une fierté pour lui. À chaque fin de match, il m’envoie un message même si je le vois dix minutes après (rires). Il est très fier. Tout ce qu’on a pu faire ensemble depuis tout petit, aujourd’hui, ça paye. On revisionne toujours les matchs ensemble quand je rentre (sourires).

Avec Rayan (Cherki), Maxence (Caqueret) et Castello (Lukeba), vous représentez l'OL Académie. Est-ce un point supplémentaire quand on commence si jeune ?

Je ne pense pas que c’est une pression. C’est une fierté et quelque chose qui te pousse encore plus. J’ai fait presque toute ma vie à l’OL, aujourd’hui, j’ai la chance de jouer au Parc OL. Un stade où je venais voir les matchs quand j’étais plus petit. J’ai envie de donner encore plus en étant un enfant du club. Quand je commence à entendre les supporters chanter, ça me donne des frissons, ça me motive. Je n’avais jamais pensé vivre ça même si c’était un objectif.

Tu es très proche de Rayan Cherki, comment vit-il cette période compliquée ?

C’est vrai que Rayan a eu des sifflets contre Rennes. On en a un peu parlé après. Bien sûr que ça lui a un peu pesé et j’espère que ça ne va pas continuer. Il sait qu’il va tout faire pour remédier à ça et j’espère dès dimanche.

"Je me souviendrai toute ma vie de cette 1re titularisation à Marseille"

Tu es en pleine bourre, mais n'as finalement que 20 ans et une vingtaine de matchs en pros. Quels sont tes axes de progression ?

Avec Ludovic (Giuly) et Franck (Passi), à la fin de chaque séance, on essaye de faire un maximum de travail de finition devant le but pour que je sois un peu plus tueur. On veut éviter d’avoir besoin de deux, trois occasions pour marquer. C’est vraiment un axe sur lequel je travaille beaucoup avec le staff.

Avec Ludo, depuis qu’il est arrivé, on en parlait dès le début d’être tueur. C’est l’axe sur lequel je dois le plus progresser. Quand j’ai le ballon, j’essaye avant tout de regarder si je peux faire une passe et après, je me dis "je peux y aller seul" s’il n’y a pas solution.

Il y a encore trop de gamberge au moment de se retrouver dans la surface ?

Je ne suis pas encore le buteur qui ne réfléchit qu’au but. Je joue quand même plus ailier donc avant de tirer, il faut d’abord réfléchir à si je peux faire la passe ou non. C’est en grandissant qu’il va falloir changer cette mentalité.

Avec Lacazette, tu as un bon mentor au quotidien. A-t-il ce rôle de grand frère ?

Il essaye beaucoup de nous parler. Par rapport à moi et à être plus tueur devant le but, il m’encourage même à plus tirer qu’à le regarder pour lui faire la passe (rires). Il est beaucoup présent au quotidien pour nous faire progresser. On parle toujours avant les matchs avec Rayan et Alex. On essaye de se donner au maximum des conseils sur le terrain, toujours faire au mieux pour aider l’autre à être dans les meilleures dispositions.

Physiquement, tu es surnommé la "sauterelle" par ton profil. Le vois-tu comme une arme ou un point à améliorer également pour la suite de ta carrière ?

Je travaille beaucoup en salle avec les préparateurs. Ça m’a déjà fait progresser sur ma vitesse et mon explosivité. Au niveau des bras, je n’ai pas forcément pris et je ne pense pas que je serai au niveau physique d’un Cristiano Ronaldo (rires). Mon profil devrait être le même tout au long de ma carrière. Je n’ai pas encore ce vice de tomber dans la surface encore, ça serait bien de l’avoir en prenant de l’expérience, ça peut compter dans un match.

"La gestion du mercato hivernal a été très pesante"

Dimanche, c'est la venue de Marseille. L'Olympico est forcément un rendez-vous particulier dans tes débuts avec l'OL...

C'est vrai. Premier match en Ligue 1 (1er février 2022), première titularisation... Cette 1re titularisation (1er ami 2022) au Vélodrome, je ne vais jamais l’oublier. C’était exceptionnel parce que je ne m’y attendais pas du tout. Avoir la chance de jouer de tels matchs, c’est pour ça qu’on joue au football. Si on pouvait gagner sur le même score (0-3) que pour ma première titularisation, je suis preneur (sourires). C’est un match spécial et ça le restera toute ma vie, car c’est mon premier match en pro, ma première titularisation.

Comme face au PSG contre qui tu as marqué, les OL - OM sont des matchs très regardés. C'est aussi une vitrine pour se montrer ?

Ce sont des matchs beaucoup regardés. Ce sont sur ces matchs-là que tu peux montrer si tu peux jouer au très haut niveau parce qu’il y a de l’intensité. Il faut se donner à fond.

En cette fin de saison, quels sont tes objectifs ?

Ça serait bien de faire cet Euro avec les Espoirs. Je suis arrivé tardivement dans cette équipe, mais ça serait beau. Avec l’OL, on est capable d’aller chercher cette 5e place, il faut y croire et si je peux mettre encore quelques buts et passes pour aider.

Au final, comment fait-on pour garder les pieds sur terre à 20 ans et tout cet emballement ?

J’ai la chance d’avoir une bonne famille pour m’éviter de dépasser les limites donc sur ce point-là, je suis tranquille (sourires).