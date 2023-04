La réserve de l'OL s'offre le derby contre Saint-Priest (3-1)

Un doublé de Mohamed El Arouch en deuxième m-temps a permis à la réserve de l'OL de battre l'AS Saint-Priest en National 2 (3-1). Une bonne opération dans la course au maintien.

Pour ce duel crucial dans la lutte pour le maintien entre la réserve de l'OL et l'AS Saint-Priest, Gueida Fofana pouvait aligner une belle équipe au coup d'envoi avec notamment la doublette Mohamed El Arouch - Chaïm El Djebali dans l'entrejeu, mais aussi Mamadou Sarr et Achraf Laaziri derrière, ainsi que Sekou Lega et Djibrail Dib devant.

Mais ce 11 de départ n'a pas permis à l'Olympique lyonnais de dominer le 15e de National 2 en première période, notamment en raison d'un déchet important et d'une trop grande précipitation par instants. Il a tout de même eu la meilleure opportunité sur un coup de pied arrêté., mais la tête de Sarr était arrêtée par le portier adverse. Sur l'action, le défenseur a malheureusement du céder sa place après un choc avec son coéquipier Ahmed Djime.

Mboup encore une fois buteur

Pas grand-chose à noter ensuite avant le retour aux vestiaires, qui a visiblement fait du bien aux Gones puisque dès le début de la seconde période, El Arouch se débarrassait de l'arrière-garde san-priote pour ouvrire la marque (1-0, 46e). De quoi parfaitement lancer la formation rhodanienne, qui a profité de deux nouvelles réalisations d'El Arouch (2-0, 60e) et Pathé Mboup, l'homme en forme avec 8 buts en 15 parties (3-0, 61e), pour creuser l'écart et se détacher définitivement. La réduction de l'écart de Saint-Priest (3-1, 77e) n'a pas changé le sort de cette affiche.

Sous les yeux de Laurent Blanc, des membres du staff et des joueurs de l'effectif professionnel, le groupe Pro 2 a réalisé une très bonne opération en bas du classement. Le voilà 9e avec 32 points en 25 journées, soit six de plus que le premier relégable, Toulon. Le week-end prochain, nouvelle réception pour les Lyonnais avec une rencontre face à Thonon Evian (5e). Ce derby enfonce en revanche encore un peu plus l'ASSP, qui possède maintenant six longueurs de retard sur le 11e

Le 11 lyonnais : Bengui - Barisic, Djime ©, Sarr, Laaziri - El Arouch, Lomami, C. El Djebali - Dib, Mboup, Lega

Les remplaçants : M.Pereira, A. Hassan, Iala, Halifa, Sounni