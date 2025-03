Entre l'OL et Saint-Priest, une fin de collaboration en eau de boudin

Dans dix jours, Saint-Priest ne sera plus le partenaire de l'OL, mais de l'AS Monaco. Les deux entités collaboraient depuis 2020, mais la fin de l'histoire est assez amère des deux côtés.

Des périodes de quatre ans, puis fin de l'arrangement. Le mardi 25 mars, Saint-Priest signera officiellement un nouveau partenariat avec l'AS Monaco. De fait, celui qui le rattachait à l'Olympique lyonnais sera caduc, ainsi que l'a indiqué Patrick Gonzalez, président de l'ASSP à nos confrères du Progrès. L'OL et l'institution basée dans la Métropole de Lyon collaboraient depuis 2020, lorsque cette dernière s'était à nouveau rapprochée du club de Ligue 1. Auparavant, Saint-Priest était lié, et ce, depuis 2014, à Saint-Etienne. Un choix qui "faisait beaucoup jaser", comme nous l'avait confié le dirigeant san-priot à l'époque.

L'ASSP trop gourmande financièrement ?

Un second rapprochement, qui faisait suite à un précédent entre 2010 et 2014. Pour ce deuxième "divorce", Patrick Gonzalez met en avant un manque d'intérêt de l'OL vis-à-vis de cette alliance. Il estime que "de nombreux engagements n’ont pas été tenus" et que "l’institution ASSP n’a pas été considérée à sa juste valeur." Du côté de l'Olympique lyonnais, selon nos informations, on regrette une trop grande gourmandise financière de la part de l'ASSP, un reproche déjà entendu lors du précédent départ pour l'ASSE. Par ailleurs, plusieurs familles auraient fait part aux septuples champions de France de leur désaccord quant à cette décision.

L'OL attire tout de même des joueurs de l'AS Saint-Priest

Ajoutons également que lors de la période entre 2014-2020, l'OL a recruté de nombreux éléments du club san-priot, plus qu'à d'autres époques. Un changement de stratégie qui a déjà des conséquences pour les jeunes de Saint-Priest. On peut citer l'exemple de ce U13, parti pour s'engager avec l'Olympique lyonnais, et qui rejoindra finalement l'AS Monaco lorsqu'il intégrera la catégorie U16. Entre-temps, il restera dans le Rhône.

Une trentaine de clubs dans le réseau de l'OL

Petite précision cependant, les jeunes pourront toujours signer en faveur des actuels sixièmes de Ligue 1. Mais officiellement, la priorité reviendra à Monaco, qui aura quelques avantages grâce à cette collaboration. Le réseau "sport excellence" de l'OL perd donc un élément. En novembre dernier, il s'était assuré la poursuite de son association avec Villefranche, l'autre mastodonte départemental. Actuellement, une trentaine de clubs semi-professionnels ou amateurs de la région ont intégré l'organisation. Un groupement qui s'étend même à l'international, en Égypte, au Japon ou encore au Sénégal.