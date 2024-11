De gauche à droite : Joseph Girin (analyste du jeu) et Julien Negri (manager cellule internationale et éducateur préformation) de l’OL. (@Dakar Sacré-Coeur)

Il y a une semaine, une délégation de l’OL encadrée par Johann Louvel est rentrée de sa première mission de la saison à Dakar. Une seconde se tiendra à la nouvelle année afin de continuer le développement de la collaboration entre le club lyonnais et le Dakar Sacré-Cœur.

Entre l’OL et le Dakar Sacré-Cœur, c’est une histoire qui dure. Le partenariat signé entre les deux entités a vu le jour en 2015 et a été prolongé jusqu’en 2025. De nombreux joueurs ont profité de cette relation pour débarquer entre Rhône et Saône, même si ce n’est pas encore une réussite sportive. Aucun n’a percé chez les professionnels et Fallou Fall ou Pierre-Antoine Dorival seront peut-être les premiers à y parvenir.

En attendant, les deux clubs continuent leurs échanges et les voyages au Sénégal toujours aussi nombreux. Lors des deux dernières saisons, un voyage initiatique avait été organisé avec les U16 de l’OL, mais ce sont avant tout les formateurs qui se rendent à Dakar. Dernièrement, comme nous l’avions écrit, Johann Louvel, directeur de l’Académie, s’est rendu en Afrique pour la première mission de la saison.

Un voyage initiatique ces deux dernières saisons

Il y en avait eu trois en 2023-2024 et il y en aura au minimum deux en 2024-2025. Après les quatre jours mi-novembre basés sur l’analyse vidéo et l’individualisation défensive notamment, une délégation de l’OL prendra de nouveau la direction de la capitale sénégalaise pour une deuxième mission. Cette dernière se tiendra fin janvier 2025 et doit "à bâtir sur les avancées réalisées et renforcer encore davantage ce partenariat historique".