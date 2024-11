Pierre Sage avant OL – Besiktas (Photo by MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP)

Cinq jours après le nul frustrant à Reims, l’OL retrouve la Coupe d’Europe jeudi soir (18h45) à Bakou contre Qarabag. Pierre Sage n’imagine rien d’autre qu’une victoire.

Un nul frustrant à Reims, un long voyage vers l’Azerbaïdjan… Les conditions de préparation de ce cinquième rendez-vous en Ligue Europa n’ont pas été les plus optimales pour l’OL. Mais cela ne doit pas être une excuse pour les joueurs lyonnais au moment d’affronter Qarabag du côté de Bakou. Il n’y a pas le choix de toute façon après les contreperformances contre Besiktas et à Hoffenheim. Neuvième, la formation est loin d’être dans les bas fonds de la Ligue Europa mais à l’heure de chercher une qualification directe, une victoire est quasiment obligatoire après avoir grillé deux jokers. En ce sens, Pierre Sage n’a pas souhaité dévoiler trop de secrets tactiques, mais a annoncé qu’il "y aura effectivement moins de rotation que d’habitude." De là à voir l’équipe-type ? Peut-être pas alors que se profile le match contre Nice, dimanche (17h).

Plus de jokers à griller

Toutefois, en Azerbaïdjan, face à une formation qui a perdu trois de ses quatre sorties européennes, le visage lyonnais doit confirmer la montée en puissance des dernières semaines. Seulement, l’OL doit y apporter une dernière touche et probablement la plus importante : celle de la victoire et des trois points. Pierre Sage en est conscient et "a l’ambition d’être performant dans le jeu et dans le résultat", chose que sa formation a eu du mal à faire lors des dernières sorties. Besiktas, Auxerre, Lille ou encore Reims, les exemples sont bien trop nombreux. Les Lyonnais aimeraient que Qarabag ne s'ajoute pas à la liste.