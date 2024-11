Retrouver l’OL, "un match spécial" pour Benzia (FK Qarabag)

Formé à l’OL, Yassine Benzia évolue depuis deux saisons au FK Qarabag. Jeudi soir (18h45), il y aura forcément un brin de nostalgie chez l’Algérien, même si bien des choses ont changé depuis son départ.

Au même titre que les Yannis Tafer, Ishak Belfodil, il a fait partie de ces joueurs sortis de l’Académie et dont les supporters espéraient pourquoi pas être le successeur de Karim Benzema. Comme les deux noms cités, Yassine Benzia n’a pas suivi ce chemin à l’OL, ayant de base des qualités différentes du Ballon d’Or 2022. Passé par l’Académie lyonnaise, le natif de Saint-Aubin-lès-Elbeuf a fait ses débuts en professionnels en mai 2012 et a évolué aux côtés d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso, lui aussi membre de la génération 1994.

Les deux sont toujours présents dans les rangs lyonnais et croiseront la route de leur ancien coéquipier, aujourd’hui numéro 10 du FK Qarabag. Si ses deux acolytes sont toujours là, presque tout a changé à l’OL depuis le départ de Benzia il y a quasiment dix ans désormais. "Si le coach me demande un ou deux conseils, je lui donnerai avec plaisir. Mais mon époque, c'était il y a plus de dix ans, a tenu à réagir Yassine Benzia ce mercredi en conférence de presse. Depuis, ils ont changé de président, ils ont changé beaucoup de choses et je dirais que l'équipe avec laquelle j'étais était meilleure, mais ils ont encore une très bonne équipe aujourd’hui."

"Un match spécial pour moi, mais important pour l'équipe"

Bien des choses ont changé dans les rangs lyonnais, mais l’OL restera toujours l’OL pour l’international algérien. Il y aura donc un brin de nostalgie jeudi soir au moment de rentrer sur la pelouse pour la 5e rencontre de Ligue Europa pour les deux équipes. Mais pas de quoi tomber dans le sentimental pour Benzia, qui a croisé la route des Lyonnais à de maintes reprises (5 fois) depuis son départ vers Lille. "Je suis très content de jouer jeudi contre Lyon, j'espère que ça va être un bon match, a-t-il poursuivi. C'est un match spécial pour moi, mais je vais faire le maximum pour le gagner, car il est très important pour nous."

En effet, avec une victoire et trois défaites, le FK Qarabag est dos au mur à quatre journées de la fin. Une victoire contre la formation française est quasiment obligatoire à domicile.