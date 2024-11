Maéline Mendy avec l’équipe de France (Photo by Sam Barnes – Sportsfile/UEFA via Getty Images)

Pour le premier tour des qualifications pour l’Euro U19 2025 de la France, Philippe Joly a retenu quatre joueuses de l’OL. Ce mercredi (16h), Sangaré, Coutel, Mendy et Joseph lancent les hostilités contre la Macédoine du Nord.

Depuis lundi, l’espace alloué à la section féminine de l'OL est désert du côté du centre d’entraînement de Décines. Avec 18 joueuses retenues en sélection pour la trêve internationale, Joe Montemurro se retrouve encore une fois avec un groupe des plus restreints. La préparation de Reims le vendredi 6 décembre se fera de manière express, car de nombreuses joueuses ne reviendront de sélection que le 4. Ce sera notamment le cas des jeunes comme Wassa Sangaré, Maéline Mendy et Liana Joseph. Accompagnées de Charline Coutel, les trois Lyonnaises disputeront le troisième match de la France du premier tour de qualification à l’Euro U19 2025, le mardi 3 décembre à 17h.

Finir dans les trois premières du groupe

En attendant de se projeter aussi loin, l’équipe de France U19 a déjà un premier rendez-vous à bien gérer dès ce mercredi. Parties du côté du Portugal pour ce premier tour, les Bleuettes affrontent la Macédoine du Nord à 16h et ne devraient pas avoir trop de difficultés à se qualifier pour le tour suivant. En effet, les filles de Philippe Joly doivent finir dans les trois premières places du groupe A2 pour être qualifiées. Et quand on sait que les groupes ne sont composés que de quatre nations, difficile de voir la France passer au travers.