OL féminin : le programme international des Fenottes

Eugénie Le Sommer et Amel Majri (OL) avec l’équipe de France à la Coupe du monde 2019 (Photo by CHRISTOPHE SIMON / AFP)

Au lendemain de la victoire au Havre (0-3), un très grand nombre de joueuses de l’OL ont pris la direction de leur sélection. Avec de nombreux amicaux au programme, mais aussi des matchs à enjeux pour Ada Hegerberg ou les jeunes U19 françaises.

Par la force des choses, Joe Montemurro a dû récupérer une joueuse de plus à Lyon durant cette trêve internationale. Initialement retenue avec le Danemark, Sofie Svava a finalement décliné la sélection, suite à un coup reçu lors du déplacement de l’OL au Havre samedi (0-3). Avec seulement un amical à disputer, il y a de fortes chances que toutes les parties se soient accordées pour ne prendre aucun risque.

La Danoise restée entre Rhône et Saône, elles ne seront malgré tout pas nombreuses aux entraînements à Décines jusqu’à la semaine prochaine. Comme à chaque trêve, l’OL féminin se retrouve démuni de la plupart de ses éléments et la parenthèse de cette fin novembre n’y échappe pas. Elles seront dix-neuf à être absentes et à ne revenir que quelques jours avant le déplacement à Reims programmé le vendredi 6 décembre.

Le programme des internationales :

Équipe de France - Bacha, Renard, Sombath, Majri, Becho, Diani, Le Sommer D.

France vs Nigéria, le 20/11 à 21h00

France vs Espagne, le 03/12 à 21h00

Canada - Gilles

Canada vs Islande, le 29/11 à 19h00

Canada vs Corée du Sud le 03/12 à 18h00

Norvège - Hegerberg

Irlande du Nord vs Norvège, le 29/11 à 20h00

Norvège vs Irlande du Nord, le 03/12 à 18h00

Équipe de France U23 - Belhadj, Sylla

France vs Pays-Bas, le 28/10 à 15h00

Espagne vs France, le 02/12 à 18h00

Équipe de France U19 - Sangare, Coutel, Mendy, Joseph

France vs Macédoine du Nord, le 27/11 à 16h00

France vs Slovaquie, le 30/11 à 14h00

Portugal vs France, le 03/12 à 17h00

Pays-Bas - Damaris, van de Donk

Pays-Bas vs Chine, le 29/11 à 20h45

Pays-Bas vs USA, le 03/12 à 20h45

USA - Horan

Angleterre vs USA, le 30/11 à 18h20

Pays-Bas vs USA, le 03/12 à 20h45

Australie - Carpenter