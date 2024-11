À l’OL, le 4-2-3-1 a toujours du mal à se montrer décisif

Alexandre Lacazette et Rayan Cherki avant OL – Nantes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Tenu en échec samedi à Reims, l’OL a encore raté une belle opportunité. Le discours aurait été différent avec un brin d’efficacité, mais démarrer en 4-2-3-1 ne réussit toujours pas à Pierre Sage.

Tellement de frustration. C’est avant tout le sentiment qui ressort chez les joueurs de l’OL après le nul concédé à Reims samedi soir (1-1). Toutefois, ils ne peuvent s’en vouloir qu’à eux-mêmes en très grande majorité. Pourquoi ? Tout simplement à cause de cette entame de deuxième mi-temps ratée qui a entraîné l’égalisation rémoise et une part de doute dans les rangs lyonnais. Il y a eu du mieux sur la suite, mais l’OL peut très clairement avoir des regrets dans ce match. Ce dernier aurait pu prendre une tournure encore plus dramatique sans une double parade de Lucas Perri en fin de match.

Avec deux points de plus perdus en route, les Lyonnais ne sont pas décrochés, mais n’ont pas réussi à profiter de ce calendrier abordable sur le papier pour faire le plein. De ce déplacement en Champagne, il y aura eu des bonnes choses et d’autres forcément moins bonnes, et à la fin, ce 4-2-3-1 initial n’arrive toujours pas à être impactant dans les résultats.

Six défaites avec ce système de départ

Et c’est tout le paradoxe, car l’OL a très certainement livré sa meilleure mi-temps depuis plusieurs années samedi pendant les 45 premières minutes. Avec Rayan Cherki comme meneur, mais aussi un Lacazette capable de décrocher plus facilement, Pierre Sage a vu un visage plus que séducteur. L’entraîneur lyonnais compte d’ailleurs s’appuyer sur ce jeu léché pour les semaines et mois à venir, car il reste un éternel optimiste.

Néanmoins, le 4-2-3-1 est loin d’être synonyme de succès à l’OL sous Pierre Sage. Même si ce n’est qu’un système couché sur un papier et que l’animation reste avant tout la clé, cette tactique a été utilisée d’entrée à neuf reprises depuis un an. Pour un bilan comptable largement négatif à la fin, comme souligné par OL_Data. Six défaites pour deux victoires et depuis samedi soir, un nul… Et pourtant, c’est dans ce système que l’OL semble le plus séduisant à voir jouer…