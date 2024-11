L’Arena a soufflé sa première bougie du côté de l’OL Vallée

Inaugurée le 23 novembre 2023, l’Arena de Décines a soufflé sa première bougie durant le week-end. En un an, près 562 000 personnes ont assisté à un évènement sportif ou culturel dans la salle polyvalente.

Elle ne fait désormais plus partie de l’OL et de son groupe, mais elle continue de faire partie du décor à Décines. Depuis maintenant un an, l’Arena, souhaitée par Jean-Michel Aulas et rachetée par ce dernier à John Textor il y a quelques mois, a multiplié les évènements pour devenir un lieu où se mêlent sports, concerts et spectacles. Samedi, la polyvalente salle a soufflé sa première bougie après avoir été inaugurée le 23 novembre 2023. Depuis, pas moins de 561 899 spectateurs sont venus garnir les rangs de l’Arena.

Que ce soit pour voir l’ASVEL jouer en Euroligue, Patrick Bruel en concert ou le spectacle "La Haine" dernièrement. Il y en a pour tous les goûts et Alexandre Aulas, fils de et président de l’Arena ne compte pas s’arrêter là. "Grâce aux qualités de la salle et des équipes qui y travaillent au quotidien, nous avons réussi, dès la première année, à attirer des artistes internationaux qui ne se produisaient plus à Lyon. Aujourd'hui, l’Arena est en passe de devenir une référence sur le plan national et européen et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin."

Du beau monde attendu en 2025

Retombée dans le giron familial Aulas via la holding Holnest, l’Arena aura encore une programmation riche en 2025. Il y aura notamment les venues de Dua Lipa ou encore Pierre Garnier en concert, mais encore et toujours les matchs de l’ASVEL avec une première en championnat le 22 décembre prochain contre le Paris Basketball. Afin de fêter cette première bougie, une chasse au trésor "Mission Anniversaire" a vu le jour à Lyon et à Décines depuis le 23 et jusqu’au 28 novembre 2024, avec, à la clé, un an d'événements offerts à l’Arena.