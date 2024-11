Remuant, mais muet pendant les dix minutes passées sur le terrain, Georges Mikautadze n’a pu aider l’OL à gagner à Reims (1-1). À l’issue de ce match, l’attaquant géorgien a eu un beau geste envers une jeune supportrice venue spécialement pour le Géorgien à Auguste Delaune.

Avec Pierre Sage, Georges Mikautadze n’a pas vraiment de chance. Non pas que le coach de l’OL ne fasse pas confiance à son attaquant, seulement, le coaching tardif depuis le début de la saison ne laisse généralement que des miettes au Géorgien. Samedi soir, Mikautadze s’est encore limité à une dizaine de minutes dans le nul contre Reims (1-1). Remuant, il tente de se mettre en évidence et au service de l’équipe, mais cela ne se traduit pas par des buts. Toujours bloqué à deux unités après son doublé à Auxerre, l’ancien Messin n’a pas la réussite attendue, quand Alexandre Lacazette pêche lui aussi dans l’exercice. Les débuts de Mikautadze dans son club de cœur ne sont pas rêvés, mais les supporters continuent de garder une affection pour la recrue estivale.

Un geste salué par Laurent Prud'homme

Parmi les maillots qui se vendent le mieux cette saison, le "69" attise les convoitises sans pour autant satisfaire tout le monde. C’est d’ailleurs la mésaventure qu’a connue une jeune supportrice de l’OL samedi à Reims. Accompagnée de son papa, elle avait réalisé une pancarte pour avoir le maillot porté par son joueur préféré. Peine perdue puisqu’elle est repartie bredouille du stade. Seulement, c’était sans compter sur la puissance des réseaux sociaux et du bon cœur de Georges Mikautadze. Alerté par le papa de la jeune fille, le Lyonnais va faire plus que lui donner un maillot. Il l’a tout simplement invité à venir regarder un match de l’OL à Décines. "Ça vous dit de venir voir un match à Lyon et de repartir avec un maillot signé pour la p’tite princesse ?" Dans son malheur samedi, la fan lyonnaise a gagné bien plus.