Ligue 1 : l'OL repart frustré de Reims (1-1)

Malgré l'ouverture du score et une très bonne première période, l'OL n'a pas réussi à dompter Reims ce samedi (1-1). Il manque l'opportunité de prendre provisoirement la 4e place.

On attendait de savoir quel visage allait montrer l’OL après une trêve agitée en coulisse. Vainqueur du derby sans fulgurance (1-0), il a vécu une semaine difficile, au moins hors du terrain, suite aux sanctions de la DNCG. C’est dans ce contexte qu’il fallait se déplacer à Reims, terre "maudite" pour les Rhodaniens. Mais très vite, on a été rassuré par les intensions des hommes de Pierre Sage.

L'OL attaque fort...

C’est simple, la première période est peut-être la meilleure de la saison de la part de l’Olympique lyonnais. Les Rémois ont vu déferler les vagues adverses sur leur cage. Yehvann Diouf a un temps retardé l’échéance devant Saïd Benrahma (12e), Rayan Cherki (16e, deux fois) et surtout face à Alexandre Lacazette dans un arrêt réflexe (28e). On rappellera aussi le but refusé après un mouvement collectif de grande classe (7e) ou encore la tentative à côté de Ainsley Maitland-Niles (19e).

Mais les partenaires de Corentin Tolisso se devaient d’être payés après une telle domination, et c’est de la tête (oui oui, vous avez bien lu) que Cherki a enfin trouvé la faille, bien servi par Lacazette, peu en réussite jusqu’à là (38e). En difficulté une grande partie des 45 premières minutes, les Champenois ont malgré tout montré le bout de leur nez pas séquences, de quoi garder sous pression d’un retour leur adversaire.

... Mais oublie de revenir des vestiaires

Le second acte est reparti avec tout autant de rythme et d’intensité, le club de Champagne trouvant un peu plus d’espaces dans le bloc de l’OL, à l’image de ses opportunités aux 50e et 54e minutes. La punition est même intervenue dans la foulée sur un ballon mal négocié après un corner, pour l’égalisation (1-1, 55e). Cela a eu le mérite de réveiller les Lyonnais, qui ont repris le contrôle de la rencontre.

Mais ce sursaut ne leur a pas permis de repasser devant, malgré les occasions pour Malick Fofana (86e) et Tolisso (87e). De l’autre côté, Reims a procédé en contre, et a raté la dernière balle de match avec une double parade salutaire de Lucas Perri (96e).

Toujours 5e mais...

De la frustration donc pour l’OL, qui avait clairement moyen d’aller chercher plus sans son trou d’air au retour des vestiaires. Toujours 5e, il est sous la menace de Nice (7e), qui pourrait lui passer devant en cas de succès dimanche. Il faudra vite digérer ce petit coup d’arrêt puisque la Ligue Europa revient cette semaine avec long déplacement à Qarabg jeudi (18h45), puis à Nice dimanche 1er décembre.