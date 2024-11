Reims - OL, gare à l'équipe qui ouvre le score

En Ligue 1, aucune équipe n'a pris plus de points que Reims et l'OL après avoir concédé l’ouverture du score. Les deux formations se feront face ce samedi (21 heures).

Que les supporters présents à Auguste-Delaune, dont les 1 000 Lyonnais, se rassurent. Il y a peu de chances, selon les statistiques, que la rencontre entre Reims et l'OL ce samedi termine sur un 0-0. En effet, sur les dix dernières confrontations entre les deux équipes, un seul 0-0 a été relevé. Maintenant, si une des deux formations ouvre le score, il n'est pas dit qu'elle s'impose.

7 points après avoir pris le 1er but

Sur les onze premières journées de la saison 2024-2025, ce sont les deux clubs qui ont récolté le plus de points après avoir encaissé le premier but. Rémois et Rhodaniens ont glané sept unités selon ce scénario. Les hommes de Pierre Sage sont parvenus à inverser la tendance contre Strasbourg (4-3), Toulouse (1-2) et Lille (1-1).

Il faut toutefois rappeler que cela n'a pas forcément été le cas entre les deux adversaires du jour. Les cinq dernières confrontations se sont conclues sur des scores de 1-1, 2-0, 3-0, 1-1 et 0-0. Pas de succès donc pour la formation qui a ouvert la marque.