Ernest Nuamah buteur lors d’OL – Reims (Photo by Olivier CHASSIGNOLE / AFP)

Avant-match, horaire et diffusion TV, composition probable, retrouvez les informations pratiques avant le match de la 12e journée de Ligue 1 entre Reims et l'OL.

Avant-match

Un choc entre prétendants européens. Voilà comment nous pourrions qualifier le duel entre Reims et l'OL ce samedi. Affiche de la 12e journée de Ligue 1, ce duel opposera le 7e au 5e. Un point sépare les deux formations (17 pour le club de Champagne, 18 pour celui du Rhône), les enjeux ne manquent donc pas au moment de dresser les raisons de regarder ce match.

Au sortir de la trêve internationale, les coéquipiers de Corentin Tolisso ont pu prendre du temps pour savourer le succès face à Saint-Etienne (1-0). Celui-ci leur a permis pour la première fois depuis plus de deux ans de figurer dans le top 5, une place qu'ils entendent maintenant garder. Pour le voyage en Champagne, Pierre Sage a laissé à la maison les internationaux Nicolas Tagliafico et Duje Caleta-Car, plutôt dans l'optique de les préserver. Mahamadou Diawara, Enzo Molebe et Gift Orban aussi, resteront à Lyon.

Le groupe rémois n'est pas encore tombé, mais on sait déjà que plusieurs absents seront à énumérer, dont Emmanuel Agbadou (suspendu), Maxime Busi, Abdoul Koné, Reda Khadra et Mohamed Daramy. Une défense à repenser donc pour Luka Elsner.

À quelle heure se joue Reims - OL ?

Programmation inhabituelle pour l'Olympique lyonnais. Ce sera la première fois cette saison qu'il jouera le samedi à 21 heures. Il avait déjà disputé une partie un samedi, mais à 17 heures, lors du revers face à Monaco en débit d'exercice (0-2). Au sifflet de cette confrontation, nous retrouverons Stéphanie Frappart.

Sur quelle chaîne regarder Reims - OL ?

La rencontre sera retransmise, comme vous en avez l'habitude désormais, sur la plateforme DAZN, détentrice de la grande majorité des droits TV du championnat de France. Si vous souhaitez regarder le match de ce samedi, rien de plus simple. Il suffit de cliquer sur l’une des deux bannières présentes sur cet article pour pouvoir avoir accès à DAZN et ainsi ne rater aucune sorties de l’OL cette saison.

Composition probable de l'OL

Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner - Veretout, Matic, Tolisso - Cherki, Lacazette, Fofana