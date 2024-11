Première Ligue : un ultime effort avant la trêve pour l'OL au Havre

Rendez-vous à 17 heures ce samedi pour l'OL. Les Fenottes affrontent la lanterne rouge, Le Havre, avant une coupure pour la trêve internationale.

Il règne autour des Fenottes une sensation de légèreté que pour l'instant rien ni personne n'arrive à contrecarrer. Certes, l'OL a vu sa série de matchs sans prendre de but de se terminer à dix mercredi. La Roma a en effet un temps fait douter les joueuses de Joe Montemurro, mais ces dernières ont appuyé sur l'accélérateur, concrétisé trois corners pour au final l'emporter largement (4-1). De quoi avoir le sourire avant d'aller au Havre ce samedi (17 heures).

Quelques heures avant ce dernier rendez-vous de novembre, puisque la trêve internationale passera par là, l'entraîneur australien a évoqué ce sujet. "Je pense que l'on aime tous travailler dans la joie et dans un environnement agréable. Cela nous permet de mieux nous entraîner, a-t-il affirmé. Mon intention est que le groupe soit humble, honnête, travailleur, mais aussi qu'il prenne du plaisir à faire ce qu'il fait. Je souhaite créer un espace dans lequel les joueuses sont contentes de venir."

Ne pas tomber dans la facilité

L'enchaînement de victoires (cinq depuis le nul face au Paris FC) aide forcément en cela. Jusqu'ici, l'entame de saison est presque parfaite (11 succès en 12 sorties), et il serait franchement dommage que cela s'arrête en Normandie. Pour cette 9e journée de Première Ligue, les championnes de France en titre et leaders de D1 se rendent chez la lanterne rouge. Même privées de quelques cadres mises au repos, elles se doivent de faire respecter la hiérarchie.

Ensuite, seulement, il sera temps de penser à la coupure jusqu'au 6 décembre. Affichant de la confiance, mais aussi du sérieux, Joe Montemurro attend de ses footballeuses que le niveau d'exigence ne baisse pas, même contre un adversaire a priori bien moins armé. "Chaque rencontre est un nouveau défi et a une importance propre. Nous n'allons pas changer notre manière d'aborder les choses et de jouer, a clamé le coach. On souhaite mettre un haut degré d'intensité, pratiquer un jeu de position et faire en sorte de réussir à dompter les problèmes si nous en avons." De quoi peut-être aussi mettre la pression au PSG, qui reçoit Dijon (4e) à 21 heures.