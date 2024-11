Le Havre - OL : des cadres au repos, Hegerberg de retour

Selma Bacha et Lindsey Horan face à Grace Geyoro lors de PSG – OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Comme il nous l’avait confié, Joe Montemurro a choisi de faire tourner l'effectif de l'OL pour le déplacement au Havre samedi (17h). Ellie Carpenter, Lindsey Horan ou encore Damaris sont laissées au repos.

Duel des extrêmes ce samedi (17h) au Stade Océane. Le leader invaincu qu’est l’OL débarque en Normandie pour affronter Le Havre, avant-dernier avec seulement trois points en huit journées. Sur le papier, rien ne prédestine les Fenottes à connaître leur premier revers de la saison. Attention toutefois à l’excès de confiance après deux festivals offensifs contre Guingamp (0-8) et l’AS Saint-Etienne (11-0) le week-end dernier. D’autant plus que ce rendez-vous normand est le dernier d’une série de cinq matchs en l’espace de deux semaines et qu’une trêve internationale se profile derrière. En ce sens, Joe Montemurro a choisi de faire tourner son groupe, en attendant de faire tourner son onze. Ce vendredi, les joueuses de l’OL ont pris la direction du Havre avec de nombreuses cadres laissées au repos.

Hegerberg enfin de retour

Restées en salle vendredi matin pour la dernière séance collective, Ellie Carpenter, Lindsey Horan et Damaris Egurrola n’ont pas fait le voyage. A ces joueuses laissées au repos, Joe Montemurro a choisi d’apporter un peu de sang frais avec le retour d’Ada Hegerberg, absente lors des quatre derniers matchs. Elle pourrait bien retrouver un peu de rythme avant de rejoindre la Norvège pour une double confrontation importante contre l’Irlande.

Le groupe de l’OL : Belhadj, Endler - Bacha, Gilles, Huerta, Renard, Sombath, Svava - Däbritz, Dumornay, Majri, Marozsan, Van de Donk - Becho, Chawinga, Diani, Hegerberg, Le Sommer