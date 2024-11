Après un match mercredi en Ligue des champions, l’OL féminin enchaîne samedi avec un match au Havre (17h). Avec l’accumulation des matchs et la trêve internationale, Joe Montemurro a l’intention de donner des minutes aux plus jeunes du groupe.

Elles ont à peine eu le temps de souffler qu’elles doivent déjà remettre le bleu de chauffe. Ayant pris le meilleur sur l’AS Roma mercredi (4-1), les joueuses de l’OL seront de nouveau à l’œuvre samedi en fin d’après-midi au Havre (17h). Cette rencontre sonnera comme la fin d’un nouveau gros bloc de matchs et le début de la trêve internationale. Elles seront encore nombreuses à être loin de Lyon à compter de lundi et des choix devraient être faits par Joe Montemurro ce vendredi soir pour le déplacement en Normandie.

Restées en soins, Damaris, Ellie Carpenter ou encore Lindsey Horan devraient connaitre un peu de repos, reste à savoir si elles feront le voyage jusqu’au Havre ou auront un week-end de libre avant la sélection. "Quand vous avez une série de matchs et très peu de récupération, les 48 heures après un match sont toujours les plus dangereuses et il y a beaucoup de récupération à faire."

"En mesure de pouvoir prendre ces décisions"

Le message envoyé par le coach australien est clair : il y aura de la rotation chez les Fenottes. Ce n’est pas une nouveauté puisque Montemurro le fait depuis le début de la saison, mais certaines pourraient se voir offrir des minutes importantes dans cette rencontre de Première Ligue. À commencer par les plus jeunes du groupe de l’OL. "C’est mon intention, vraiment, a déclaré le coach quand la question des minutes accordées aux jeunes plus importantes. Nous sommes en mesure de prendre des décisions. Nous sommes capables d'équilibrer les choses. Espérons que certaines des jeunes joueuses profiteront de l’opportunité." Alice Sombath ou encore Vicki Becho devraient être titularisées samedi au Havre par exemple.