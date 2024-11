Adversaire de l’OL samedi (21h), Reims doit faire avec les blessures pour cette 12e journée de Ligue 1. Le coach Luka Elsner a souligné la faculté lyonnaise à avoir de vrais temps forts durant les rencontres.

À Lyon, Pierre Sage ne devrait pas avoir de problèmes au moment de composer son groupe. Enfin, il aura des maux de tête, mais pour savoir qui laisser à la maison avant le déplacement à Reims. Du côté champenois, Luka Elsner doit lui composer avec de nombreuses blessures et incertitudes et a donc une marge de manœuvre plus limitée. Avec un effectif amoindri, Reims peut-il tenir la dragée haute à l’OL, qui n’a plus gagné à Delaune depuis huit matchs ? "On est capable de répondre dans l’intensité, d’être très compacts. On est capable de faire mal à l’adversaire quand on récupère le ballon, a noté le coach rémois. J’espère qu’on livrera une grande bataille, mais l’adversaire regorge de qualités."

"De la créativité pour débloquer des situations"

Avec une trêve internationale qui a logiquement empêché l’OL de travailler correctement et surtout d’enchaîner après la victoire dans le derby, Elsner voit malgré tout une formation qui "n’est jamais vraiment éliminée dans un match même s’ils sont derrière au score. C’est une équipe avec beaucoup de ressources. Ils ont beaucoup de choix, sur beaucoup de postes et ont de la créativité pour débloquer des situations."

La saison dernière, les supporters lyonnais n’ont plus réussi à compter le nombre de matchs durant lesquels les hommes de Pierre Sage ont inversé la tendance. C’est un peu moins le cas cette saison avec plus de maitrise et un arsenal offensif qui met certes du temps à se mettre en route, mais qui reste une menace. "Elle est capable à des moments d’être vraiment en mode bulldozer. Ça veut dire que l’on peut avoir 15-20 minutes où il y a vraiment un rouleau compresseur qui s’installe et à n’importe quel moment du match."