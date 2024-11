OL : Sage garde le cap malgré les turbulences

Devant faire avec une interdiction de recrutement durant l’hiver ainsi qu’une relégation à titre conservatoire, Pierre Sage connait une nouvelle turbulence dans son aventure avec l’OL. Mais le coach garde le cap, fidèle à sa ligne de conduite depuis le départ.

Qu’il pleuve, qu’il vente, qu’il neige, Pierre Sage gardera la même posture. Depuis bientôt un an, les supporters de l’OL ont appris à juger la méthode Sage et cette dernière n’est jamais pessimiste ni trop optimiste. Quand les vents étaient contraires au début de son mandat ou il y a quelques semaines de cela avec deux revers pour lancer la saison, l’entraîneur français a toujours cherché des lueurs d’espoir. Quand tout roulait avec des scénarios improbables, il jouait les garde-fous pour éviter à tout le monde de s’enflammer.

Logiquement, sa posture n’a pas dévié en ces derniers jours compliqués entre Rhône et Saône. Non pas sur le terrain, mais en dehors, avec les sanctions de la DNCG et les problèmes financiers qui en ont découlé derrière. Présent lors de la conférence de presse tenue par John Textor, Pierre Sage est un fidèle, un dévoué qui paiera peut-être un jour ou l’autre ces valeurs. Mais ne comptez pas sur lui pour tirer la sonnette d’alarme.

"Je serai consulté sur ce qu'il se passera durant l'hiver"

Comme il le répète souvent, il est le premier à devoir montrer l’exemple s’il veut que ses joueurs le suivent et mettent en place ses prérogatives. Alors, jeudi, il a adopté un discours non pas démagogique, mais avant tout rassurant. "La seule chose importante à faire est d’atteindre nos objectifs sportifs, et je ne sais pas si les sanctions existeront. D’ailleurs, ce sont plutôt des menaces pour le moment. Dans tous les cas, on reste sur notre ligne : être le club ambitieux que l’on est depuis le début de saison."

S'il peut se montrer un brin moins loquace qu'avant, Pierre Sage réussit encore à faire passer certains messages et n'adopte plus vraiment la position de celui qui subit, comme cela pouvait être le cas à ses débuts. Logique, pourrait-on dire en n'ayant pas d'expérience comme numéro un à ce niveau, mais l'évolution est à noter : jeudi, il a avoué peut-être pour la première fois qu'il allait être consulté sur ce qu'il se passera durant l'hiver avec le mercato. L'OL ne pourra pas recruter, mais dans le dégraissage attendu, la voix du natif de Lons-le-Saunier comptera. Et c'est une belle avancée si le club veut atteindre ses objectifs malgré l'épée de Damoclès au-dessus de la tête.