L’auteur du salut nazi lors d’OL - Strasbourg identifié et bientôt jugé

Fin août, un supporter avait alerté l’OL sur le comportement d’un individu ayant mimé un geste nazi. Trois mois plus tard, l’individu a été identifié et va bientôt être jugé.

À l’occasion de la table ronde contre le racisme et les violences dans les stades, Laurent Prud’homme avait fait une révélation au public présent. Ayant parlé des violences au Parc OL et que tout le monde avait pu voir, le directeur général avait fait une confidence sur un évènement dont le public n'avait pas eu connaissance. À l’occasion d’OL - Strasbourg fin août, un supporter avait alerté le club sur le comportement tenu par un individu et notamment un signe ressemblant fortement à celui des nazis. Après un travail d’enquête et particulièrement le dérush des bandes des caméras de surveillance du stade, le club lyonnais avait retrouvé les traces de cet individu. Son identification recoupée par ses coordonnées sur le billet a permis aux dirigeants de l’OL de porter plainte comme avancé par RMC Sport.

Un an de prison et 15 000€ d'amende encourus

Ayant reconnu les faits, l’individu, encarté Bad Gones, s’est vu prononcer une interdiction commerciale de stade. De son côté, le groupe de supporters du Kop Virage Nord s’est engagé auprès du club à exclure ce membre d’après nos informations. L’ICS ne sera pas la seule sanction pour l’individu qui venait tout juste d’atteindre la majorité, selon nos confrères. Son procès devant le Tribunal correctionnel de Lyon se tiendra le 21 janvier et il encourt un an de prison et 15 000€ d’amende.