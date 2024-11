Préservée à l’OL, Hegerberg retenue malgré tout avec la Norvège

Absente lors des quatre derniers matchs de l’OL, Ada Hegerberg se remet d’une petite gêne musculaire. Néanmoins, cela n’a pas empêché le sélectionneur de la Norvège de retenir l’attaquante pour le barrage qualificatif pour l’Euro 2025.

C’est une nouvelle qui risque de faire grincer des dents chez certains supporters de l’OL féminin. Ce jeudi, la fédération norvégienne a dévoilé la liste des joueuses retenues pour le barrage qualificatif pour l’Euro féminin 2025. À son avantage lors de la dernière trêve internationale, Ada Hegerberg fait bien partie de la liste. Pas forcément une surprise puisqu’elle est une cadre de la sélection. Néanmoins, cela poserait moins de problèmes si elle n’avait pas manqué les quatre derniers rendez-vous de l’OL, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions. Mercredi soir, Ada Hegerberg était bien présent au Parc OL pour l’affiche contre l’AS Roma (4-1). Seulement, ce n’était pas en tenue, mais bien en civil.

Une qualification en Suisse à assurer

Ayant joué quelques minutes contre le PSG dès le retour de la trêve, la Ballon d’Or 2018 a ensuite fait l’impasse sur les déplacements à Guingamp et Roma puis les réceptions de Saint-Étienne et de la Roma. Au club, on nous avait confié que la gêne musculaire n’était rien de méchant et le retour à l’entraînement avant le match de Ligue des champions était un signal positif. Toutefois, voir l’attaquante être remis sur pied une fois de plus avant une trêve crée logiquement une certaine forme de frustration. Néanmoins, l’objectif pour la Norvège est désormais de prendre le meilleur sur l’Irlande pour assurer une présence en Suisse l’été prochain.