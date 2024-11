Aulas défend la situation financière de l’OL durant son mandat

Jean-Michel Aulas et John Textor (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Ancien président de l’OL, Jean-Michel Aulas voit aujourd’hui le club être sanctionné d’une relégation en Ligue 2 à titre conservatoire. Tancé sur les réseaux sociaux, il a mis en avant son bilan, jugé "exemplaire".

Un encadrement de la masse salariale, une interdiction de recruter, mais surtout une rétrogradation en Ligue 2 à titre conservatoire. Vendredi dernier, la DNCG n’y est pas allée de mains mortes pour sanctionner l’OL et son président John Textor face aux comptes et chiffres avancés. Le passage devant le gendarme financier du foot français n’a pas eu le résultat escompté. John Textor a eu beau tenter de se défendre dès le lendemain face à la presse, il manque de l’argent dans les caisses lyonnaises et il va falloir trouver rapidement du cash. Le propriétaire américain ne se montre pas préoccupé par la situation, ce qui n’est pas le cas de l’environnement lyonnais. Jean-Michel Aulas est resté silencieux depuis une semaine, assurant juste qu’il ne pensait pas revenir jouer les sauveurs.

"L'actif tant matériel qu'immatériel était exceptionnel"

On peut le croire ou non, il n’est aujourd’hui plus en charge du club et la bonne santé financière de l’OL incombe à Textor. Néanmoins, on ne peut pas dire que tout allait bien au moment de la vente en décembre 2022. Certains sur les réseaux sociaux n’ont pas manqué de se demander qui était le principal responsable de la situation actuelle entre Rhône et Saône. Ni une, ni deux, l’ancien président a rappliqué pour défendre son bilan. Comme à la grande époque, Jean-Michel Aulas a utilisé son compte X pour rappeler certains faits. "La situation économique de l’OL a toujours été exemplaire. Citée comme une référence à l’UEFA, à la LFP et la DNCG, à l’autorité des marchés boursiers et toujours validée par ses Commissaires aux comptes : l’actif tant matériel qu’immatériel était exceptionnel."

Et c’est peut-être bien l’utilisation du passé dans la fin de ce tweet qui est le plus révélateur de la situation actuelle… Où sont les actifs désormais ?