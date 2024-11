OL : abonnez-vous à notre nouveau compte Bluesky

Déjà présent sur de nombreuses plateformes, votre site Olympique-et-Lyonnais se diversifie une fois de plus. Vous pouvez désormais nous retrouver sur le réseau Bluesky.

Depuis quelques jours, ils sont des millions à travers le monde à avoir franchi le pas. Celui de quitter ou non X (anciennement Twitter) pour se lancer dans l’aventure Bluesky. Ce réseau, vu comme une alternative à celui d’Elon Musk, a déjà séduit bon nombre d’utilisateurs et notamment votre club préféré qu'est l'OL. Toutefois, votre site Olympique-et-Lyonnais a également sauté le pas depuis mardi. En plus du compte X toujours actif, vous pourrez nous retrouver sur Bluesky en vous abonnant via ce lien : le compte O&L.

Au programme chaque jour : l’actualité autour de l’OL, mais aussi l’occasion d’être certain de ne manquer aucun rendez-vous à l’image de "Tant qu’il y aura des Gones" chaque lundi en direct à partir de 19h avec nos consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale. Vous pouvez d’ailleurs vous abonner à notre chaîne Olympique-et-lyonnais.com en cliquant sur le lien. Il est même recommandé d'activité la cloche pour être sûr de ne pas rater le départ de l'émission lors du direct.