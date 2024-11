Reims compte ses absents avant la venue de l'OL

Déjà privé d’Agbadou, de Khadra et Daramy, Reims va devoir faire sans Maxime Busi et Abdoul Koné contre l’OL. Trois autres incertitudes planent au-dessus du groupe de Luka Elsner.

La parole ne sera pas à la défense à Reims samedi soir (21h). Du moins, Luka Elsner va devoir bricoler pour tenter d’aligner une arrière-garde assez solide pour repousser les assauts de l’OL. Quand Pierre Sage est plutôt épargné sur la question des blessés, son homologue rémois ne connait pas la même chance avant la rencontre de la 12e journée. Il existe en effet une cascade de blessure dans le club champenois ces derniers temps. Avant même la trêve internationale, Reda Khadra et Mohamed Daramy étaient déjà forfaits, gravement touchés au genou. Emmanuel Agbadou avait ajouté son nom à la liste suite à une accumulation de cartons jaunes et donc une suspension automatique.

Trois incertitudes à lever avant samedi

La trêve n’a pas forcément été salutaire pour Elsner et Reims, car ce jeudi, absences confirmées et incertitudes ont été au menu du point infirmerie. L’ancien entraîneur du HAC a confirmé les forfaits des latéraux Maxime Busi et Abdoul Koné, tous deux touchés aux ischio-jambiers. Les prochaines heures devraient permettre à Elsner d’en savoir plus sur ses troupes, puisqu'il y a "grosse interrogation" pour le défenseur central kényan Joseph Okumu, "revenu de sélection avec une blessure à un adducteur". D’interrogation, il en est également question pour le latéral Aurelio Buta (adducteurs) mais aussi le milieu Yaya Fofana, "qui a un souci à une cheville".