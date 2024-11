Le beau geste de l’OL féminin à Saki Kumagai

Mercredi soir, Saki Kumagai a effectué son retour au Parc OL, trois ans après son départ. Le club lyonnais a tenu à honorer le passage de la Japonaise avec un maillot collector notamment.

Il y avait la déception de la défaite après avoir ouvert le score, mais aussi l’émotion de revenir presque à la maison. Mercredi soir, Saki Kumagai a vécu plusieurs émotions au Parc OL. Après avoir retrouvé de nombreuses coéquipières une semaine auparavant du côté de Rome, la milieu japonaise a retrouvé une pelouse qu’elle a longtemps connue. Applaudie chaleureusement par les plus de 4 000 spectateurs présents pour OL - AS Roma, Kumagai reste une des légendes du club. À l’issue de la rencontre, l’ensemble des Fenottes a réservé une haie d’honneur à leur ancienne coéquipière. Si la déception était forcément là après avoir perdu 4-1, le sourire communicatif de la Japonaise était bien présent face à cet honneur qui s’est terminé avec la remise d’un maillot collector floqué "Kumagai 240" comme le nombre de matchs disputés entre Rhône et Saône pendant huit ans.

"Lyon est un trésor pour moi"

Partenaire de défense de Wendie Renard durant de longues années, Saki Kumagai a salué le geste de l’OL et sa capitaine et n’a pas manqué de les remercier au lendemain de ce rendez-vous européen. Sur son compte Instagram, la joueuse aux 43 buts sous le maillot lyonnais a fait part de sa joie d’avoir retrouvé sa maison. "J’étais vraiment heureuse hier soir. Bien sûr, le résultat du match n’était pas celui attendu MAIS je remercie du fond du cœur le club Olympique lyonnais et mes anciennes coéquipières. Le temps que j’ai passé à Lyon est un trésor pour moi. J’ai senti que Lyon est ma maison. Merci beaucoup, vraiment."